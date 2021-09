GF Vip, Gianmaria Antinolfi: “Farei l’amore qua dentro”. E svela con chi

Si è tenuto nella notte fra Gianmaria Antinolfi e Alex Belli uno scambio vietato ai minori di 18 anni legato a delle valutazioni piuttosto spinte legate ad alcune delle loro coinquiline. Antinolfi è attualmente alla ricerca della ragazza con cui avere un rapporto, sia esso fisico, mentale o platonico, per fare in modo che si parli il più possibile di lui. E Alex Belli, da questo punto di vista, gli ha fatto da consigliere.

Gianmaria Antinolfi ha un vero e proprio piano. La sua idea fin da prima di entrare nella casa era quella di trovare un flirt, una donna con cui intrecciare una relazione di qualsivoglia tipo. Il motivo è piuttosto ovvio. L’imprenditore punta a far parlare di sé, nel bene e nel male. Il problema però è: con chi? Con una delle ragazze della casa, Soleil Sorgé, Antinolfi già avuto una storia, ormai parte del passato. Chi sarà, dunque, la sua prossima preda? Ad Alex Belli, Antinolfi ha raccontato:

Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi c…. lo faccio? Di queste qua nessuna… Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che c…. faccio?

A dare manforte ad Antinolfi in queste dichiarazioni piuttosto sessiste è stato il suo compagno di chiacchiere. Alex Belli scherza ricordando la prima edizione del reality di Canale 5, quando si consumò un rapporto intimo a pochissimi giorni dall’inizio della trasmissione, davanti all’occhio attento delle telecamere. “Dai tempi di Pietro Taricone non vediamo un tromb….. folle così al Grande Fratello”, ha dichiarato l’attore.

Gianmaria Antinolfi all’attacco su Sophie Codegoni, le dichiarazioni

L’ex di Belen Rodriguez, a questo punto, racconta senza filtri che all’interno della casa farebbe tranquillamente l’amore, non avrebbe proprio alcuna imbarazzo a riguardo. A questo punto, Alex Belli fa notare ad Antinolfi che se riuscisse nel suo intento diventerebbe l’idolo dei suoi amici, a Posillipo. Quest’ultimo risponde dicendo che sono stati proprio i suoi amici a casa a consigliargli con chi sarebbe dovuto andare a letto. “Loro mi hanno detto “Chiav..i Sophie”. Tutti me lo hanno detto” queste le parole di Antinolfi.

Lo scambio fra i due non è certo passato inosservato ai fan della trasmissione sul web. Il video della loro chiacchierata è stato ripreso, fra gli altri, da pagine Instagram come Very Inutil People. Fra le decine di commenti critici anche quello dell’influencer e imprenditrice Deborah de Luca, che ha scritto “Ma sei una scimmia, hai pensato che a loro non piaci?”.