Belen più forte del down Instagram: fan apprezzano al buio, lei gradisce

Belen Rodriguez più forte del down Instagram: i fan apprezzano al buio, lei gradisce

Se ti chiami Belen Rodriguez puoi addirittura infischiartene del down di Instagram e raccogliere apprezzamenti anche se la foto condivisa non si vede. La modella argentina nelle scorse ore è stata protagonista di un esilarante siparietto social. Gli affezionati delle piattaforme web avranno sicuramente notato che in data odierna i colossi di Mark Zuckerberg, rispettivamente Facebook, WhatsApp e il già citato Instagram, hanno dato qualche problemino. In particolare diversi utenti non riescono a caricare contenuti né a vedere quelli postati da altri. La compagna di Stefano De Martino, invece, i contenuti riesce a pubblicarli e, in aggiunta, persino a ricevere dei complimenti al buio. Quando si dice che è tutta una questione di fiducia…

Belen e quei like sulla fiducia che tanto la divertono

L’ultimo scatto pubblicato da Belen su Instagram riguarda il primo piano di una sua non meglio identificata parte del corpo. Una spalla o forse un fianco. Ma poco importa. Quel che importa è che la foto dell’argentina è stata visualizzata da alcuni utenti, mentre altri, per il down che ha colpito la piattaforma nelle ultime ore, non sono riusciti a osservare il post, vedendo una schermata monocolore. Tuttavia hanno comunque messo il like al buio, dando fiducia alla loro beniamina. Un commento in particolare ha fatto scoppiare la Rodriguez in una simpatica e fragorosa risata. “Non carica. Like a fiducia. Un abbraccio”, ha scritto un follower, stimolando l’apprezzamento di Belencita, espresso con una reazione dolcemente spassosa.

Stefano e Belen, il secondo atto della fiaba d’amore

Belen sorride, si rilassa e ha gli occhi a cuoricino. Da quando ha ufficializzato il ritorno in love con Stefano De Martino è come se stesse vivendo una seconda luna di miele. La love story con il ballerino partenopeo assomiglia sempre più al secondo atto d’amore di una fiaba che ogni giorno si alimenta di preziosi dosi di zuccheroso sentimento. Un sentimento talmente forte che sta facendo pensare a molti che presto lei e il danzatore napoletano metteranno in cantiere il secondo bebè.