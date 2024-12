Belen, dopo dramma del papà riappare sui social: reazione assurda

Le due sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, hanno caratteri molto differenti. Così anche nei momenti più difficili hanno modi diversi di reagire. In questi giorni la famiglia Rodriguez sta vivendo una situazione alquanto complessa e dura da affrontare. Infatti, come è stato raccontato da molte testate giornalistiche, il papà Gustavo è rimasto gravemente ustionato in un incendio. Si trova attualmente all’ospedale Niguarda di Milano nel reparto dei grandi ustionati. La famiglia lo assiste e attende fiduciosa miglioramenti. Nel frattempo, però, qualcuno ha voluto far sentire la sua vicinanza anche lanciando un messaggio sui social. Si tratta della figlia minore Cecilia Rodriguez che ha postato una foto del papà il giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser.

La foto riporta in calce una scritta tanto sintetica quanto emozionante: “Forza papà!”. Con tanto di emoticon a forma di manine giunte che racconta tutta la forza che la famiglia sta cercando di fornire a Gustavo Rodriguez. Cosi anche la mamma Veronica ha espresso la sua vicinanza al marito scrivendo: “Vamos Gus!”. In molti si aspettavano che anche Belen postasse qualcosa, dal momento che era rimasta in silenzio. Oggi la showgirl argentina è finalmente ricomparsa sui social. Ha infatti postato due storie su Instagram. Solo che manca qualsiasi riferimento alla situazione che sta vivendo. Le storie di Belen pubblicizzano un sito di vendita online di prodotti usati. Molto probabilmente l’argentina aveva degli accordi pregressi con questa azienda e non ha potuto esimersi dal pubblicare le storie di oggi. Certo è che, conoscendo la situazione personale che sta vivendo, ha lasciato tutti molto perplessi. (Tragedia Gustavo Rodriguez: gesto di Cecilia e chiosa della moglie).

Belen Rodriguez: la strana apparizione sui social fa discutere

In fin dei conti Belen deve portare avanti il suo lavoro. Alcuni accordi commerciali non possono essere posticipati. Malgrado la sua latitanza sui social l’argentina ha dovuto postare queste storie su Instagram. Molti utenti e followers hanno già lasciato il segno con qualche critica. E forse Belen non ha neanche il tempo di leggerle. I suoi impegni lavorativi e la situazione del papà lasciano poco spazio alle critiche. Speriamo solamente che Gustavo possa riprendersi molto presto e che il prossimo post della famiglia Rodriguez racconti la gioia della sua ripresa.