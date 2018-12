Belen donna di ferro? “No, credetemi”. Lo struggente appello a Natale

Belen Rodriguez donna di ferro? “No, credetemi. Di questo ho bisogno…”. Lo struggente appello d’amore a Natale

Bella, famosa, ricca e giovane: una donna tutta d’un pezzo che non ha debolezze. Questo il ritratto che spesso viene fatto di Belen Rodriguez. Eppure non tutto è oro quel che luccica. Eppure anche chi all’apparenza sembra granitico e senza talloni d’Achille, nel profondo, cela bisogni e desideri comuni, ‘normali’. La modella argentina non fa eccezione e nel giorno di Natale, stregata da un fan sui social, si è sciolta, lasciandosi andare a un appello d’amore struggente e confidando ciò di cui necessita. Mai fu più azzeccato il detto ‘L’apparenza inganna’.

“Io ho solo bisogno d’amore, credimi”. Belen Rodriguez si svela

‘Belen si contraddistingue perché è consapevole di ciò che ha e ciò che non ha, in primis avendo la certezza che la felicità poggia sulle radici familiari. Inoltre è una donna che non imita o usa slogan superflui. E, con quelle persone con cui riesce a instaurare un rapporto profondo, si dà, fino ad esaurirsi, fino a bruciare tutte le energie. Unici suoi punti fermi in questo momento sono Santiago e la famiglia: mamma Veronica, papà Gustavo, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia’. Questo in sintesi il parere di un fan, che nel giorno di Natale ha riassunto tale pensiero sotto all’ultimo video Instagram pubblicato dall’argentina. Una riflessione sposata appieno dalla stessa Belen, che si è lasciata andare a un appello d’amore: “Ogni volta come se mi conoscessi! Incredibile. Io ho bisogno solo d’amore, credimi!”.

Belen Rodriguez e l’amore

La famiglia e Santiago, punti fermi. Poi l’amore sentimentale ballerino, che continua a presentarsi e fuggire. Così è stato con Stefano De Martino, così è stato con l’ultima storia importante vissuta con il pilota Andrea Iannone, la quale, prima di terminare, si è alimentata di tira e molla infiniti. Nel rapporto dubbi e certezze hanno fatto le montagne russe. Poi il capolinea. Stop! La modella e il centauro sono scesi dal treno e ognuno per la propria strada.