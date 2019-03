Belen difende Jeremias a l’Isola dei famosi: Iannone dalla sua parte

Belen Rodriguez prende le difese del fratello: il messaggio di supporto a Jeremias Rodriguez

Tra i fan più accaniti di Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi non poteva non esserci Belen Rodriguez. La sorella dell’argentino, fino ad ora, non si è espressa particolarmente sul reality né sulla love story del fratello con Soleil Sorge. Finalmente, però, Belen ha rotto il silenzio e sui social ha preso pubblicamente le difese del naufrago. “Forza Jere lunedì siamo tutti con te…Evviva la sincerità” ha scritto la showgirl argentina in un messaggio pubblicato su Instagram stories. Lei che inizialmente sembrava essere scettica alla partecipazione di Jeremias a l’Isola dei famosi (o almeno così alcuni sostenevano) adesso per lui si sta spendendo affinché quest’esperienza in Honduras duri più a lungo possibile.

Isola dei famosi, messaggio di Belen a Jeremias Rodriguez: anche Andrea Iannone dalla sua parte

Dopo Belen Rodriguez anche Andrea Iannone ha voluto usare i suoi spazi social per manifestare il suo supporto a Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi. Il pilota, come molti sapranno, è molto amico del fratello della showgirl argentina. Ad oggi, comunque, c’è da chiedersi se il messaggio per Jeremias sia fine a se stesso o se, al contrario, sia un vano tentativo di Iannone finalizzato ad attirare l’attenzione della sua ex fidanzata. Intanto, sempre sui social, mentre lui si è schierato dalla parte di Jeremias (e Belen) a non esprimersi sulla questione è stato Stefano De Martino.

Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi, arriva l’in bocca a lupo di Belen e Iannone: Stefano De Martino non pervenuto

Se oggi Stefano avesse (anche lui) pubblicato parole di supporto per Jeremias, viste le voci sul presunto ritorno di fiamma con Belen, questo gesto non sarebbe stato in qualche modo una conferma dell’amore risbocciato con la Rodriguez? In fondo, se le cose tra lui e Belen dovessero funzionare, e qualora dovessero rimettersi insieme, Jeremias tornerebbe ad essere – di nuovo – suo cognato.