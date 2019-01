Belen delusa: foto ritoccata? Ecco cosa ha fatto prima di postarla

Belen Rodriguez delusa: foto modificata con Photoshop? Ecco cosa ha fatto prima di postarla

“Belen Rodriguez si rilassa con Photoshop”, questo il titolo dell’articolo che proprio non è andato giù alla bella argentina. La replica di lei? “Da Vanity Fair Italia non me lo sarei mai aspettata” ha scritto. La stessa, ironizzando sulla questione, ha poi aggiunto: “Vi racconto come si fa, lo potete fare tutti […] Basta sdraiarsi, assumere una posizione, della serie il caldo non mi infastidisce e mi sto quasi addormentando… Cosa fondamentale, oltre a mettere la pancia in dentro, è indispensabile per la riuscita della foto esporre la ch….a fuori fal gradino, così si vede bella tonda, senza subire lo schiacciamento inevitabile del legno. Ecco ragazze, segreto svelato! Provateci!”.

La foto di cui abbiamo parlato è stata scattata da Belen durante la sua ultima vacanza. L’argentina ha deciso di passare gli ultimi giorni dell’anno lontano dall’Italia e in un paese caldo. Il suo ex marito, invece, ha preferito andare in montagna, sulla neve. Stefano De Martino ha festeggiato la fine dell’anno insieme agli amici e al figlio Santiago (ma della nuova fidanzata nemmeno l’ombra). Il piccolo, dopo aver trascorso il Natale con la mamma, si è goduto questi giorni di spensieratezza insieme al padre che, ovviamente, non ha avuto occhi che per lui.