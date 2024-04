Belen definita “donna disperata”: lei va fuori di sé e scoppia il caos

Che bella la solidarietà femminile! Belen Rodriguez è stata di nuovo presa di mira da una donna che le ha sferrato un attacco alquanto triste e fastidioso sui social. Il fatto non è passato inosservato. E infatti la conduttrice argentina si è inalberata incavolandosi come una bestia. Cosa è successo di preciso? Una simpaticona, sotto a delle foto artistiche postate su Instagram in cui la modella si è definita “sempre più libera dai pregiudizi provinciali”, ha avuto la brillante idea di descriverla come una donna disperata. La Rodriguez, captato il commento, è passata al contrattacco.

“Sempre più disperata direi”, il commento velenoso della donna che evidentemente non ha apprezzato il post di Belen sulla libertà. “Quanto è bello non capire mai un ca**o”, la replica irosa dell’ex moglie di Stefano De Martino. Sotto al commento dell’argentina si è scatenato il caos. Si sono fatti vivi centinaia di ‘seguaci’ che hanno difeso l’influencer e invitato l’hater ad avere atteggiamenti meno acidi e più rispettosi.

Belen e la strategia del silenzio sulla sua vita sentimentale

Dopo aver troncato con De Martino e pure con Elio Lorenzoni, Belen è finita per essere chiacchierata dalle testate di cronaca rosa per via della frequentazione con il cestista Bruno Cerella. Frequentazione che pare essere già finita su un binario morto. Dopo tale storia la modella è sparita dai radar del gossip del Bel Paese. E pare che lo abbia fatto per una scelta ben precisa: si mormora che abbia voluto eclissarsi in quanto sarebbe sul punto di firmare importanti contratti televisivi e che quindi non vorrebbe ritrovarsi coinvolta in mezzi scandalucci che potrebbero far saltare gli affari.

In particolare si sussurra che sia molto vicina a partecipare alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci le starebbe facendo una corte asfissiante e lei sarebbe contenta di mettersi in gioco nel popolare programma del sabato sera di Rai Uno. Unico scoglio per far sì che si arrivi alla fumata bianca sarebbe l’esoso cachet della Rodriguez. ma sembra che da ambo le parti la trattativa la si voglia chiudere. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale, Belen torna in pista!