Belen bollente, De Martino pensieroso: “Non è mai come la prima volta”

Belen Rodirguez bollente, Stefano De Martino pensieroso: “Non è mai come la prima volta”

Sale la temperatura e Belen Rodriguez si fa sempre più bollente. I fan si rifanno gli occhi e intanto Stefano De Martino medita. Questa l’istantanea social degli ultimi scatti postati dalla modella argentina e dal danzatore partenopeo che da quando hanno annunciato il ritorno in love sono praticamente inseparabili e più affiatati che mai. Un secondo atto d’amore che sta via via assumendo i connotati di una favola in cui gli ingredienti principali sono stima, affetto e complicità.

“Il mio cuore resta lo stesso”, by Stefano De Martino

L’estate si fa rovente e Belen accende i fan. Nel suo ultimo post Instagram la modella sudamericana si è ritratta in un bikini rosso fuoco, facendo, come di consueto, il pieno di like (oltre 280 mila) e raccogliendo una cascata di commenti – tanti i suoi estimatori, anche se non è mancato qualche detrattore. Insomma nulla di nuovo sotto al sole. Intanto Stefano De Martino è apparso sul suo profilo, seduto a leggere un libro e assorto nei pensieri. “Il tempo è passato, le cose sono cambiate ma il mio cuore resta lo stesso”, ha scritto il danzatore per poi chiosare: “Non è mai come la prima volta”. Stavolta nessun accenno a Belencita ma la riflessione pare proprio essere un sunto della love story vissuta con lei. Come a dire: siamo cambiati perché il tempo muta le cose e nulla può essere come la prima volta. Eppure il cuore batte sempre nello stesso modo.

Stefano e Belen, il gossip sulla seconda gravidanza della Rodriguez

Belen e Stefano continuano a essere una delle coppie vip più seguite e chiacchierate d’Italia. Il gossip non li abbandona mai. Nelle ultime settimane si è fatta strada l’insistente voce che i due starebbero mettendo in cantiere il secondo bebè, così da dare un fratellino o una sorellina a Santiago, il loro primo frutto d’amore. I diretti interessati al momento smentiscono, anche se non hanno mai fatto mistero di voler un giorno diventare mamma e papà di un secondo pargolo.