Belen, “dai un bacio a Luna e al tuo ex Antonino”: reazione inattesa

Dopo la tempesta, anche quella più furiosa, arriva, prima o poi, sempre il bel tempo. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, mamma e papà della piccola Luna Marì, di recente se le sono cantate e suonate di santa ragione. La modella argentina è persino arrivata a dire che avrebbe proceduto per vie legali contro il giovane spezzino, reo, a suo dire, di raccontare bugie sul suo conto. L’ex gieffino ha invece sostenuto il contrario, vale a dire che sia stata la showgirl a dire menzogne. Tale botta e risposta è andato in scena via social, pubblicamente, e nel corso del viaggio che la Rodriguez ha fatto nella sua terra d’origine durante il periodo natalizio.

Pare che i rancori siano stati messi da parte. L’ultimo post pubblicato su Instagram da Belen, una poesia sulla luna scritta da lei stessa, è stata molto commentata dai fan. La modella ha risposto a qualcuno, ringraziando per i complimenti ricevuti. A colpire è stato in particolare un commento in cui è stato chiesto alla showgirl di “passare un bacio alla figlia e ad Antonino”. La Rodriguez, sorprendentemente, ha deciso di rispondere con un “grazie”.

Curiosa la scelta di replicare direttamente a un’esternazione riguardante l’ex con il quale, come poc’anzi spiegato, ha avuto attriti pesanti di recente. C’è però un altro dettaglio avvenuto nei giorni scorsi che spiega perché Belen pare che si sia molto addolcita con Spinalbese dopo averlo minacciato di procedere con una denuncia nei suoi confronti. Cosa è successo di preciso?

Quando Belen è tornata dal viaggio natalizio in Argentina, si è trovata sommersa da un mazzo di tulipani. Qualcuno le ha regalato i fiori. Quel qualcuno pare sia stato proprio Antonino il quale, in una Story Instagram, lo stesso giorno in cui l’ex si mostrava felice per il dono ricevuto, faceva vedere che si era appena recato da un fiorista. Insomma, Spinalbese sembra che abbia fatto di tutto per portare i rapporti a livelli civili. E sembra pure che ci sia riuscito. Meglio così, finire in tribunale non è mai bello, soprattutto per vicende famigliari.