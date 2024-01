Belen- Antonino: pace fatta? Le foto fanno ben sperare

Dopo gli scontri sui social e dopo che Belen ha portato sua figlia Luna Marì in Argentina, Antonino Spinalbese può finalmente riabbracciare la bambina.

Chi ha pubblicato le foto dell’incontro dove, in maniera molto fredda, Belen e Antonino si rivedono e la piccola Luna Marì riabbraccia finalmente suo padre. I rapporti tra i due ex non sono molto calorosi e non ci sono molte interazioni. Sembra però che la situazione si è calmata e, tornata dall’Argentina, la bambina è di nuovo con il papà.

Classica dinamica di coppie separate che non vanno d’accordo, anche se, in questo caso, i due hanno i riflettori puntati e ormai in molti sanno degli screzi che ci sono stati tra di loro, poiché hanno reso tutto pubblico.

Le foto sono state scattate sotto casa della showgirl, qui l’hair stylist si è andato a riprendere sua figlia. Da quanto emerso, i dialoghi sono stati abbastanza pacifici, ma ormai i due si parlano solo per decidere gli orari in cui possono stare con la bambina.

Gli scontri social tra i due ex

Il 26 dicembre è scoppiato il caos. Dopo che Antonino aveva postato una foto da solo con il cane, scrivendo “Buon Natale a tutti i papà“, Belen ha deciso di rispondere e non ci è andata leggera.

La showgirl ha inteso subito che quella fosse una frecciatina, poiché le feste Luna Marì le ha passate con lei. Da questo momento l’argentina ha iniziato ad accusare Spinalbese delle sue mancanze e di essere assente con la figlia. A tali insinuazioni, lui ha risposto, sottolineando come non gli è stato permesso di vedere Luna Marì a Natale. Ha poi detto che la bambina sarebbe partita per l’Argentina con la madre, senza il suo consenso.

Nella diatriba è intervenuto anche il legale della showgirl che ha sottolineato come, nonostante l’hair stylist ne avesse la possibilità, non è andato a prendere la figlia per Natale. Inoltre, non si sarebbe potuto opporre al fatto che la piccola andasse con la madre, poiché il passaporto è stato rilasciato anche con il suo consenso. Una storia molto triste che, in parte, ora sembra chiarita, soprattutto perché Luna Marì ha potuto riabbracciare il suo papà.