Belen, ‘crazy family’: De Martino ‘pazzo’ di Luna, foto e retroscena

Clima disteso da famiglia allargata tra Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Come è noto, la modella argentina ha avuto un figlio dal conduttore di Affari Tuoi, Santiago, e una figlia dall’hair Stylist spezzino, Luna Marì. Il magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle foto e dei retroscena familiari zuccherosi con protagonista De Martino, la sua ex suocera Veronica Cozzani e la piccola Luna.

Negli scatti divulgati si vede Stefano letteralmente ‘pazzo‘ della piccina. Il paparazzo che lo ha immortalato ha spiegato che il volto Rai è giunto sotto casa dell’ex moglie, a Milano, in Vespa per aspettare l’arrivo di Santiago, di ritorno dalle lezioni scolastiche in autobus. Nell’attesa si è imbattuto nell’ex suocera, anche lei scesa in strada per il nipote. Con Cozzani c’era Luna Marì. Quando De Martino l’ha vista, è “letteralmente impazzito”, ha riferito il fotografo che ha catturato con l’obiettivo la scena.

In effetti le immagini mostrano una gioia tenera incontenibile del conduttore partenopeo che spupazza e tiene in braccio la bimba. Sempre da quanto si evince dagli scatti, rapporti molto cordiali anche con la madre della sua ex moglie. Per quel riguarda Belen, invece, il magazine racconta di una certa freddezza tra lei e il suo fidanzato Angelo Edoardo Galvani. I due si frequentano da mesi. A differenza di quel che si è visto in passato, Belen con Angelo è molto attenta alla privacy.

Da quando sta con l’ingegnere siciliano ha postato una sola fotografia con lui sui social. Non ne ha mai parlato pubblicamente, forse memore di quanto le relazioni precedenti vissute con ampia sovraesposizione mediatica abbiano dovuto anche fare i conti con aspetti negativi dell’essere sempre in piazza.

Per quel che concerne invece i rapporti attuali tra i due ex coniugi Rodriguez-De Martino, entrambi, di recente, hanno assicurato che ad oggi c’è tra di loro un bel clima, fatto di rispetto e cordialità. Anche Antonino Spinalbese, nei giorni scorsi, intervistato a Ciao Maschio (trasmissione di Rai Uno condotta da Nunzia De Girolamo), ha informato sui suoi rapporti con l’ex fidanzata. A sorpresa ha rivelato che ancora oggi ha delle liti con Belen. Proprio vero che quella della Rodrizuez è una dolce “crazy family” allargata.