Belen copia Cecilia e scatena i fan: la foto col gelato fa rumore

Belen Rodriguez copia la sorella Cecilia e scatena i fan: la foto in cui lecca il gelato fa rumore

Belen provoca, i fan rispondono e vanno in tilt. L’ultima foto divulgata sui social dalla Rodriguez sta facendo molto rumore. La modella argentina si è ritratta in riva al mare mentre lecca un gelato all’anguria. Inutile dire che l’istantanea è stata oggetto di migliaia e migliaia di like e di una cascata di commenti; oltre 2400 in una sola ora. Sotto al post è praticamente piovuto di tutto: dai complimenti alle battute a doppio senso, fino alle critiche che hanno sostenuto che Belencita abbia esagerato con l’allusività.

Belen prende ispirazione dalla sorella Cecilia

“Fresh” ha scritto Belen a corredo della foto Instagram in cui si gusta un succoso gelato. I fan si sono letteralmente scatenati, facendo pervenire ogni genere di commento. Inevitabilmente le allusioni bollenti non sono mancate. Ma da chi ha preso spunto la Rodriguez? Pare dalla sorella Cecilia visto che proprio un anno fa, la Rodriguez ‘piccola’ aveva fatto uno scatto quasi identico, immortalandosi mentre leccava il gelato. Anche il quel caso i followers andarono in tilt, lasciandosi andare ad espressioni tutt’altro che raffinate.

View this post on Instagram 𝐹𝑅𝐸𝒮𝐻 A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Jul 17, 2019 at 11:35am PDT

Stefano De Martino e Belen, amore a gonfie vele

Sui social Belen continua ad andare forte. Ora che è tornata insieme a Stefano De Martino viaggia ancor più spedita. A proposito, il danzatore si è confessato poche ore fa alla rivista Oggi. “Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento dove l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male“ ha detto circa il suo ritorno in love con l’argentina. Spazio poi ai tanti pregiudizi che ha dovuto affrontare in questi anni. “Sei ballerino e devi morire ballerino”, ha spiegato svelando un piccola aneddoto che forse nessuno conosceva: “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei (Maria De Filippi, ndr.) li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo“.