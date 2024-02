Belen con Giacomo Cavalli: che ci fa con l’ex di Diletta Leotta?

Il giornale Chi ha paparazzato Belen Rodriguez, ormai tornata dalla Scozia, con l’ex di Diletta Leotta: Giacomo Cavalli. Pare che i due siano molto amici ma qualcosa fa insospettire.

La coppia non è stata sorpresa in atteggiamenti intimi, nonostante ciò, ci sono molti sospetti. Sembra infatti che, dopo essere stati a cena con amici, la Rodriguez è salita a casa di Giacomo. Lì c’è stata per un’ora, per poi uscire da una porta secondaria.

Pare però, che il modello fosse a Milano di passaggio qualche giorno e quindi i due abbiano trovato l’occasione per rivedersi, nonostante i sospetti siano molti, poiché la showgirl è tornata da poco single.

La fine della storia con Elio Lorenzoni

Poco dopo il ritorno dall’Argentina, nella Rodriguez è scattato qualcosa. Ha deciso di troncare la relazione con colui che l’aveva fatta rinascere e l’aveva aiutata a superare uno dei momenti più bui della sua vita.

Qualche giorno fa, Belen è volata in Scozia da sola, spiazzando i fan, ma confermando che la storia con Elio fosse finita. Cosa sia successo non è chiaro, sembra che, al ritorno dal viaggio sudamericano, ci siano state incomprensioni di coppia che avrebbero portato ad un punto di non ritorno.

Il momento di depressione e la storia con Elio

Alla fine di quest’estate, la showgirl è stata molto male. Poi, da Mara Venier, ha confessato di aver passato uno dei momenti peggiori della sua vita. La scoperta dei ripetuti tradimenti da parte di Stefano De Martino l’hanno fatta davvero soffrire. Ciò l’ha portata a chiudersi in casa, a non voler più uscire e mangiare.

Poi, grazie anche ad un aiuto psicologico e ad Elio, che le è stato molto vicino, l’argentina è rinata. A Domenica In aveva anche confessato di vedere il suo futuro affianco a lui, tanto da valutare possibili nozze e di diventare di nuovo mamma. Tutti hanno pensato che fosse un po’ precipitosa la cosa ed infatti, a distanza di pochi mesi, la relazione sembra essere già giunta al capolinea.