Belen festeggia il compleanno senza Iannone: ecco perché non si è presentato

Iannone assente alla festa di compleanno di Belen: ecco perché il pilota non si è presentato

Belen Rodriguez e Andrea Iannone continuano ad essere al centro del gossip. I due, dopo un’estate di tentennamenti, pare che si siano definitivamente lasciati proprio di recente. A rompere con il pilota, però, sarebbe stata Belen. Il motivo? La showgirl sembrerebbe essersi resa conto di non amare veramente Iannone e, in più, un altro uomo si starebbe già facendo spazio nella sua vita dopo lo sportivo. Andrea, però, proprio ieri ha smentito sui social il nuovo flirt della showgirl. I più attenti, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa: Andrea Iannone era essente al compleanno di Belen Rodriguez (festeggiato recentemente in un noto locale di Milano). Ma l’assenza di quest’ultimo sarebbe del tutto giustificata. Iannone, come fa notare il settimanale Oggi nel suo ultimo numero, era infatti impegnato con le prove del GP di Spagna.

Belen festeggia i suoi 34 anni: compleanno con parenti e amici intimi ma senza Andrea Iannone

L’assenza di Andrea Iannone alla festa di compleanno di Belen, secondo l’opinione prevalente, non farebbe altro che confermare le voci sulla loro rottura. Il settimanale Oggi, come anticipato sopra, in un articolo dedicato allo showgirl non può fare a meno di precisare una cosa nel suo ultimo numero, e cioè: “Non è da questi particolari che si giudica la fine di una storia”. Oltre al fatto che i motivi che hanno portato il pilota a non esserci sono di natura professionale, non si può non tenere conto anche dei pareri delle persone vicine alla coppia che, come riporta Oggi, sembrerebbero essere discordanti. “Accanto chi considera la prova della separazione la festa di Belen” specifica infatti il giornale “C’è chi sostiene che la coppia zitta zitta sta cercando di ricomporsi”. Chi avrà ragione?

Belen Rodriguez lascia Andrea Iannone: c’è già un altro uomo nella sua vita?

Tesi diversa da quella di Oggi è stata invece sostenuta nelle ultime settimane da Chi. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, dopo aver dato in esclusiva la notizia della fine della storia tra Belen e Iannone, ieri ha fatto sapere ai propri lettori che un altro uomo sembrerebbe starsi facendo spazio nella vita della Rodriguez. Lui, come Andrea, non era presente alla festa di compleanno della showgirl ma, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe avuto modo di festeggiare con lei lo stesso, portandola a cena, qualche giorno dopo. Questa versione dei fatti, tuttavia, è stata smentita ieri da Iannone su Instagram. L’uomo in questione, ha specificato il pilota, è solo un amico.