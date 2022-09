Belen compie 38 anni, gli auguri di Stefano De Martino sono da urlo

Sono lontani i tempi in cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez cercavano di tenere segreto il loro ritorno di fiamma. Oggi la coppia si mostra in pubblico senza più nascondersi, con tanto di dediche mozzafiato. L’amore va, l’amore viene: il conduttore e la modella sono senza dubbio coinvolti nella seconda fase, quella in cui il sentimento è vivo, forte, rigoglioso. A riprova di ciò, nelle scorse ore, l’ex allievo di Amici ha riservato degli auguri ultrà romantici alla compagna, dedicandole un post Instagram tutto zucchero e miele. Motivo? Per omaggiare il suo compleanno. Eh sì, perché la Rodriguez, il 20 settembre 2022, ha tagliato il traguardo dei 38 anni.

“Tanti Auguri Vita”, ha scritto Stefano, a correo di una fotografia in cui Belen è stata immortalata in un campo di girasoli, al tramonto. Inutile dire che lo scatto con dedica da urlo, non appena è apparso su Instagram, è stato travolto da centinaia e centinaia di like e commenti tripudianti.

Belen ha ripreso a considerare Stefano suo “marito”

Che il feeling di coppia sia alle stelle lo si è capito da tempo: solo pochi giorni fa, la showgirl, in una Stories Instagram, si è rivolta a De Martino con un “mio marito”, segnale che le incomprensioni del passato sono state brillantemente superate e che oggi la favola d’amore ha ripreso quota. Non solo: i due, nonostante le burrasche vissute, in fin dei conti, si considerano marito e moglie. Non servono altri dettagli per comprendere che la coppia è tornata ad essere una famiglia a tutti gli effetti.

E pensare che, soltanto un anno fa, di questi tempi, Belen era fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto Luna Marì nel luglio del 2021. Oggi lo spezzino è lontanissimo dalla showgirl ed ha deciso di partecipare al GF Vip 7. Nelle scorse ore ha fatto il suo ingresso, lasciando intendere che con l’ex non è rimasto in ottimi rapporti. “Non c’entravamo nulla l’uno con l’altra”, ha dichiarato poco prima di fare il suo ingresso nel loft di Cinecittà, imboccato da Alfonso Signorini. L’amore va, l’amore viene: per Antonino se ne è andato.