Belen come Chiara Ferragni: stilista di una linea bebè per Original Marines

Nuovo e importante progetto per la soubrette argentina, che diventerà mamma per la seconda volta in estate

Belen Rodriguez al lavoro su una linea di abiti per bambini. La conduttrice di Tu si que vales diventa stilista per Original Marines. Il noto brand ha deciso di coinvolgere la soubrette argentina in una capsule collection che porta il suo nome. Una linea speciale che uscirà il prossimo luglio, in concomitanza con la nascita della piccola Luna Marie. Il parto di Belen, in attesa della secondogenita dopo Santiago, è infatti previsto in quel mese.

Come dimostrano le stories Instagram Belen è al lavoro in queste settimane sulla linea che sta progettando per Original Marines. Sta scegliendo forme e colori per delle creazioni simpatiche ma allo stesso tempo pratiche e comode. Altra componente fondamentale sarà sicuramente il prezzo, che sarà contenuto com’è nello stile del brand, tra i più low cost in Italia.

Belen Rodriguez segue dunque le orme di Chiara Ferragni che dopo la nascita della piccola Vittoria, la figlia avuta dal marito Fedez, ha lanciato una linea di tutine da neonata col suo brand. Capi che indossa principalmente la piccola Vittoria, diventata già una baby modella per la sua celebre mamma. A far scalpore però sono i prezzi: le tutine sono assai costose e di certo non alla portata di tutti. Il loro costo oscilla tra i 100 e i 300 euro.

Belen è incinta della seconda figlia

Belen Rodriguez aspetta una figlia dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. I due stanno insieme da circa un anno. Prima di Luna Marie hanno perso un altro figlio. Il secondo aborto spontaneo per Belù, che aveva perso un bambino già ai tempi della relazione con Fabrizio Corona.

Belen e Antonino sono pronti a sposarsi dopo l’arrivo della loro piccola Luna Marie anche se la Rodriguez deve ancora formalizzare il divorzio da Stefano De Martino. Quest’ultimo non ha ancora commentato pubblicamente la seconda gravidanza dell’ex moglie, con la quale avrà sempre un legame per via del figlio Santiago.

La sorella di Cecilia e Jeremias ha assicurato che Spinalbese è un vero e proprio principe, nonché un uomo maturo nonostante la giovane età. Antonino ha infatti solo 25 anni mentre Belen ne ha 36.