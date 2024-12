Belen chiede aiuto alla terapeuta di coppia: reazione epica

Ci siamo: mercoledì, 1 gennaio 2025, Belen Rodriguez tornerà in televisione. Dopo un anno e mezzo di assenza dal piccolo schermo, la showgirl argentina sarà alla conduzione del format Amore alla prova – La crisi del settimo anno, in onda su Real Time in prima serata. Si tratta di un esperimento sociale ispirato al mito della crisi del settimo anno, secondo cui molte coppie attraverserebbero difficoltà dopo sette anni insieme. Belen sarà affiancata dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello per guidare quattro coppie messe alla prova.

Negli ultimi giorni, i profili social di Real Time hanno iniziato a pubblicare i primi video promozionali del programma. In uno di questi, Belen dialoga con la terapeuta, chiedendole come riconoscere i segnali di una crisi profonda in una coppia. Ebbene, già che c’era, la Rodriguez ha colto l’occasione per chiedere qualche consiglio anche sulla sua vita sentimentale, da sempre molto tormentata. “Io sono da anni che mi fidanzo, mi sfidanzo, mi fidanzo. Magari qualche consiglietto me lo potresti dare anche tu, perché…”, ha detto la conduttrice argentina.

Al che, la terapeuta di coppia l’ha spiazzata, dicendole: “Mi sembra che te la cavi bene comunque, no?”. “Ah, dici che è meglio cambiare?”, ha replicato Belen tra le risate. “Si assolutamente, tu fai la pratica e io faccio la teoria”, ha ribattuto Maria Luigia Augello, consacrando lei e la showgirl come un grande team per le quattro coppie in crisi di ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno‘. Una conversazione epica, che ha scatenato una marea di commenti su Instagram, con molti utenti che sembrano già apprezzare molto questo duo tutto al femminile.

La terapeuta ha poi spiegato che il primo segnale di una crisi di coppia è la noia, cioè la mancanza di stimoli o di interesse nel trascorrere del tempo insieme al proprio partner. “La coppia deve essere sempre fonte di benessere”, ha sentenziato.

Belen Rodriguez conduce ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’: le quattro coppie

Ecco le quattro coppie protagoniste di “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”, il nuovo show di Real Time condotto da Belen Rodriguez, in onda dal 1 gennaio 2025: