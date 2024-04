Belen, Celebrity Hunted: richiesta anti-gossip in conferenza stampa

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione di Celebrity Hunted. Il prossimo 6 maggio su Amazon Prime Video verranno rilasciate le prime puntate, mentre le ultime tre usciranno il 13 maggio. Nel reality ci sarà un cast d’eccezione, composto 8 personaggi famosi divisi in quattro coppie: Raoul Bova e la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales; Belén Rodríguez e la sorella Cecilia; i rapper Guè Pequeño ed Ernia; i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. In un’avventura imperdibile, gli 8 vip dovranno cercare di far perdere le proprie tracce e non farsi catturare dagli “hunters“, ovvero tra i più noti analisti e investigatori professionisti.

Dopo il lancio del primo trailer, solo pochi giorni fa si è tenuta la conferenza stampa per la nuova stagione di Celebrity Hunted. Ebbene, pare che, prima di tale evento, uno dei protagonisti dello show di Amazon abbia fatto una richiesta precisa. Dagospia ha svelato che i giornalisti sono stati avvertiti di non porre domande di gossip a una concorrente durante la conferenza stampa. Successivamente, Deianira Marzano ha confermato che questa concorrente sarebbe proprio Belen Rodriguez. Il motivo? L’argentina vuole continuare a mantenere privata l’identità del suo nuovo ragazzo.

Dopo la rottura con Elio Lorenzoni, la showgirl è stata vincolata a diversi presunti fidanzati. Ultimamente, si è fatta sempre più insistente la voce della sua relazione con un uomo misterioso, Angelo Eduardo. Addirittura, pare che Angelo sia stato già presentato ai figli, Santiago e Luna, e sia stato presente durante il recente viaggio di famiglia a Disneyland. Ma, a differenza del passato, Belen non sta mostrando nulla di questo nuovo amore sui social.

La conduttrice vuole cercare di tutelare la sua storia con Angelo, evitando di darla in pasto alle cronache rosa. Inoltre, sembrerebbe che, da un punto di vista professionale, gli sia stato richiesto di allontanarsi dal mondo del gossip per avere maggiori possibilità di chiudere contratti televisivi. Per questo, prevedendo che i giornalisti avrebbero voluto chiedere del presunto nuovo fidanzato, Belen ha preferito blindare in anticipo ogni tipo di domanda a riguardo. Al momento, la Rodriguez non si sente ancora pronta per ufficializzare pubblicamente la sua nuova relazione.