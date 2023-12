Belen cambia look e colore dei capelli: le foto e la motivazione

Belen Rodriguez, su Instagram, sfoggia un nuovo look. Capelli mossi e leggermente più corti e con un colore più chiaro, la showgirl ha deciso di tornare al passato, proprio come dieci anni fa.

Con questo cambio look, la Rodriguez è voluta “tornare al passato”, come ha sottolineato anche in una risposta ad un utente: “Era l’idea di ricominciare prima di non stare bene! E ce l’ho fatta! Ce la sto facendo“. Belen, con questo nuovo taglio, vuole resettare e dimostrare a se stessa e agli altri com’è possibile andare avanti dopo il periodo davvero difficile che ha dovuto affrontare. E a chi le dice che sta mostrando “un po’ di sano egoismo” e che fa anche bene, l’argentina risponde: “Sai che lo sto conoscendo adesso il sano egoismo e devo dire mi piace!”

L’argentina ha concordato con i tanti fan che le hanno detto che questo look sembra un vero e proprio ritorno al passato. Ma soprattutto appare più solare, proprio come qualche anno fa.

Belen: ultimi aggiornamenti

Dopo mesi di silenzio dalla fine della storia con Stefano De Martino, Belen è tornata in tv per un’intervista da Mara Venier. Ciò che ha raccontato a Rai 1 ha sconvolto i telespettatori. La showgirl ha superato un momento molto brutto di depressione e questa sofferenza è stata causata anche dalla rottura con l’ex ballerino.

L’argentina ha raccontato di aver scoperto dei continui tradimenti del marito, arrivando a circa 12 donne. Le accuse che gli ha rivolto sono state molto pesanti e a ciò Stefano ha preferito non rispondere.

Nel frattempo, Belen ha intrapreso una storia con Elio Lorenzoni, un amico storico che ben presto si è rivelato qualcosa di più. Da Mara ha confessato di trovarsi molto bene con lui e di come l’abbia aiutata nei momenti in cui era in difficoltà psicologica. La Rodriguez è talmente felice con Elio che sarebbe pronta a sposarlo e ad avere un terzo figlio.

Dopo una lunga pausa dai social, la showgirl è tornata anche a condividere ciò che fa durante il giorno e non mancano post o stories dedicate ai suoi figli, Santiago e Luna Marì.