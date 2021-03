“Belen cambi uomini come le mutande”: la Rodriguez risponde così

Come sempre Belen Rodriguez non le manda a dire. Ancora una volta la soubrette argentina ha tirato fuori gli artigli e zittito chi fa spiacevoli insinuazioni sulla sua vita privata. Durante uno shooting per una campagna pubblicitaria, la 36enne ha condiviso alcune stories su Instagram nelle quali ha difeso la scelta di vivere la propria esistenza come meglio crede.

Negli ultimi mesi Belen è stata piuttosto contestata per via della sua love story con l’hair stylist Antonino Spinalbese, arrivata dopo il matrimonio naufragato con Stefano De Martino. A pochi mesi dal primo incontro con il 25enne la Rodriguez è rimasta incinta e questo ha portato a nuove polemiche e malelingue. Ma Belù ha pubblicamente difeso la sua scelta d’amore. Questo lo sfogo delle ultime ore:

“Cambi uomini come mutande! Volevo precisare che le mutande le cambio spesso… e meno male! La mia vita privata, con chi scelgo di stare, di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei”

Belen Rodriguez non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della lunga relazione con Stefano De Martino ma oggi è felice accanto ad Antonino Spinalbese. Nonostante la differenza d’età Belen e Antonino sono sulla stessa lunghezza d’onda e la Rodriguez è orgogliosa del fatto di aver allargato la famiglia, il suo grande sogno, proprio con Spinalbese.

Di recente Belen Rodriguez si è scagliata contro Pio e Amedeo, che hanno fatto ironia sulla sua gravidanza ad Amici, proprio davanti a Stefano De Martino, nuovo giurato del talent show di Maria De Filippi. Un siparietto che non è piaciuto molto neppure a Veronica Cozzani, la madre di Belen, che ha parlato di “menti chiuse e lingue lunghe” in riferimento al duo comico pugliese.

Belen incinta: quando partorisce e come si chiamerà la figlia

Il parto di Belen Rodriguez è previsto per il prossimo giugno. La soubrette ha già svelato il nome della nascitura: si chiamerà Luna Marie. Per Belen sarà la seconda figlia dopo Santiago, nato otto anni fa dal matrimonio con Stefano De Martino. Antonino Spinalbese, invece, è pronto a diventare padre per la prima volta.