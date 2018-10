Belen racconta il suo passato: “Mi hanno cacciata da due scuole”

Belen Rodriguez è stata cacciata da due scuole da ragazzina: la confessione dell’argentina

Anticonformista oggi, anticonformista ieri. Belen Rodriguez è stata una ragazzina vivace e sveglia, che da sempre sa il fatto suo. E così, seppur con voti alti, è stata cacciata da scuola quando era adolescente e viveva ancora in Argentina. A raccontarlo la stessa ex moglie di Stefano De Martino, che ha concesso un’intervista a Fuorigioco – l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport – insieme alla sorella Cecilia. Proprio quest’ultima ha svelato che Belen era molto brava con i compiti scolastici: “Prendeva 10, 10 e poi 10.Non studiava nemmeno, talmente era brava”. La più grande delle sorelle Rodriguez ha però fatto chiarezza: “Ma non ero secchiona eh! Stavo attenta. Al contrario, ero pessima in comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole”.

Perché Belen Rodriguez è stata cacciata da scuola

“Sono scappata dalla scuola. E il preside mi ha beccata mentre scavalcavo il cancello, un cancello altissimo. Ma la motivazione era giusta. Una mia compagna aveva perso il papà e non ci permettevano di andare al funerale. Io ci sono andata lo stesso. Avevo 16 anni”, ha raccontato Belen Rodriguez. Che in famiglia è sempre stata indipendente, al contrario di Cecilia. “Cechu è la più viziata di casa! Soffre della sindrome dell’abbandono e quindi bisogna stare attenti”, ha confidato Belen. Parole confermate dalla stessa Cecilia: “Io sono la piccolina di casa. Lei era indipendente, ero io ad avere bisogno, con i compiti”.

Belen Rodriguez indipendente: “Non chiedo aiuto a nessuno”

“La verità è che io non chiedo mai aiuto e questo è un difetto”, ha puntualizzato Belen. Una verità già svelata lo scorso anno da Cecilia e Jeremias Rodriguez che nella Casa del Grande Fratello Vip non hanno nascosto le proprie lacrime per la sorella maggiore.