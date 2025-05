Belen, bugia bianca: nel caos familiare rieccola con l’ex misterioso

Colpo di scena, Belen Rodriguez pizzicata con l’ex ‘misterioso’ fidanzato Angelo Edoardo Galvano. L’ingegnere 35enne di origini siciliane e la showgirl argentina sono stati paparazzati dal magazine Oggi che, nell’ultimo numero in edicola, ha divulgato gli scatti in cui si vedono i due sorridenti per le vie di Milano. Nel passeggiare, la mano di lui si è anche posata affettuosamente sul braccio di lei, segno di un certo grado di intimità e complicità. Dunque? Ritorno di fiamma? Chissà, Galvano è l’uomo del mistero. Si è capito che non ama stare sotto i riflettori del gossip. Non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche da quando ha conosciuto la modella argentina. Si sa qualcosa di lui solamente grazie a qualche paparazzata.

L’ingegnere e Belen si sono frequentati la scorsa estate per poi probabilmente lasciarsi a settembre. Si pensa che sia finita in quel periodo per il semplice fatto che da allora non è più emersa alcuna loro paparazzata. I due non hanno mai parlato del loro legame. Ora il colpo di scena, con le foto pubblicate dal settimanale Oggi che ha anche riferito che la coppia ha pranzato in un ristorante del centro di Milano, prima di recarsi in un negozio e infine a casa della showgirl.

Evidentemente Belen e Angelo non hanno mai del tutto chiuso i rapporti. Se l’hanno invece fatto, hanno ricucito. A colpire è il modo in cui la Rodriguez ha vissuto e vive il legame con il 35enne. Da quando ha raggiunto la popolarità, non ha mai nascosto le sue love story. Con Galvano invece la storia è diversa. Tra l’altro a lui, da quanto si è intuito, piace rimanere nell’ombra il più possibile e non attirare l’attenzione su di sé.

Nei giorni scorsi, Belen ha dichiarato di essere single, dicendo forse una bugia bianca, e di volersi soprattutto concentrare sul lavoro in questa fase della sua vita, oltreché sui suoi due frutti d’amore, Santiago (figlio avuto con Stefano De Martino) e Luna Marì (figlia avuta con Antonino Spinalbese). In questo periodo, tra l’altro, pare che sia alle prese con una delicata situazione familiare. Si sussurra che si siano incrinati i rapporti tra lei e la sorella Cecilia.