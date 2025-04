Belen, brutta gaffe di Fazio sul nonno: lei reagisce e lui si scusa

Attimi di imbarazzo nel corso dell’intervista di Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, mentre stava intervistando la showgirl argentina, è incappato in una brutta gaffe. Il giornalista, pensando di fare una battuta simpatica, non si è reso conto di aver toccato un tasto dolente per la conduttrice che ha prontamente rimarcato la faccenda, rimproverandolo tra il serio e il faceto. Fazio, impacciato, ha quindi dovuto fare dietrofront, scusandosi con l’ospite. Inoltre, durante la chiacchierata a CTCF, la Rodriguez ha assicurato di essere single, nonostante le ultime voci che la vorrebbero di nuovo vicina all’ex marito Stefano De Martino.

Un po’ di disagio è venuto a crearsi nel momento in cui Fazio e Belen sono finiti a parlare di Bud Spencer e Terence Hill. La conduttrice di “Onlyfun – Show comico” ha spiegato di essere una fan del mitico duo di attori. “Li guardava mio nonno”, ha spiegato. A questo punto è arrivato lo scivolone di Fazio che ha chiosato: “Tuo nonno, che ha la mia età, immagino”. Peccato che il nonno della modella sia deceduto dodici anni fa. “No, in realtà è in cielo”, ha infatti sottolineato Belen. “Beh, poco ci manca”, la risposta di Fazio che ha continuato con l’autoironia sulla sua età.

“Fazio, da te non me lo aspettavo. Hai fatto una figura… Avreste dovuto mettere in conto che mio nonno poteva essere mancato”, il rimprovero di Belen, con tono scherzoso e provocante. Impaccio di Fazio: “Intendevo dire che ho 60 anni. Comunque non voglio essere scortese, ti chiedo scusa”. Sempre il giornalista ligure: “Dì la verità. Tu hai guardato me e ti è venuto in mente tuo nonno”. “Stai facendo tutto da solo”, ha chiosato Belen sorridendo.

Belen si dichiara single nonostante le voci di un ritorno di fiamma con De Martino

La showgirl argentina ha anche parlato della sua situazione sentimentale e privata, affermando che per lei, quello attuale, è un momento di grandi cambiamenti in quanto per la prima volta dopo venti anni non ha alcun compagno al suo fianco: “Sono single per la prima volta dopo 20 anni, ho cambiato rete, ho tagliato i capelli, e ho anche compiuto 40 anni… E sì sto molto bene”. Nei giorni scorsi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che Belen e Stefano De Martino si starebbero vedendo in gran segreto.

Fazio ha poi mostrato alla Rodriguez l’immagine iconica della sua farfallina che venne notata da tutta l’Italia quando lei calcò il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Per chi non lo sapesse, la conduttrice ha un tatuaggio con una farfallina nella zona inguinale. “La farfallina? Io la vedo tutti i giorni, la saluto, la lavo, ogni tanto le faccio lo scrub…”, ha scherzato Belen che è poi salita sul bancone di Che Tempo Che Fa, imitando la posizione che solitamente assume Luciana Littizzetto, ma rendendosi assai più provocante della comica.