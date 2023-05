Rovinosa caduta di Belen Rodriguez in apertura della puntata del 16 maggio de Le Iene. La showgirl argentina, mentre stava facendo il suo ingresso a ritmo di musica dal dietro le quinte del programma, è inciampata mentre stava salutando Nathan Kiboba schioccandogli un cinque. Inutile dire che in un amen il video del capitombolo è diventato virale sui social. Immediatamente i presentatori dello show di Italia Uno, Nathan e Max Angioni, sono corsi a sincerarsi delle condizioni della collega che, fortunatamente, non si è fatta male: è rimasta a terra scoppiando in una fragorosa risata per la gaffe clamorosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Pure sua madre, Veronica Cozzani, appurato che la figlia non ha riportato alcun danno, ha fatto deflagrare una risata rumorosa, pubblicando sui propri profili social il filmato della caduta. Pronta la replica spassosa della figlia su Instagram: “Non c’è un ca**o da ridere ahahahha”. Si ricorda che Le Iene sono in diretta. La conduttrice ha quindi risposto live alla madre nel corso di una pausa.

L’armadio di Belen Rodriguez

Belén Rodriguez, oltre ad essere una nota conduttrice, è anche un’esperta e icona di moda. Moltissime giovani e non si ispirano alla showgirl per i loro outfit, cercando di copiare al meglio il suo stile. Ebbene, recentemente, l’argentina ha voluto aprire il suo guardaroba, per mostrare ai suoi fan tutti i suoi segreti. Ciò che ha colpito maggiormente dell’armadio della 38enne è stata stata sicuramente l’immensa collezione di scarpe e borse griffate, con dei prezzi da capogiro.

Per quanto riguarda le scarpe, non è un segreto che le sue preferite sono le pumps con tacco 12. Difatti, ne ha di ogni tipo, dai classici décolleté neri ai modelli gioiello, fino ad arrivare a quelli più colorati. Ma, quali sono le marche predilette dalla conduttrice? Principalmente, Alevi Milano, Ninalilou, Le Silla e Giuseppe Zanotti. Stesso discorso anche per le borse, tutte rigorosamente di marca. Tra le tante presenti nell’armandio di Belen, vediamo predominare brand di lusso come Fendi, Bottega Veneta, Coach e Chanel.