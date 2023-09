Belen batte un colpo: reazione alle parole di Cattelan e De Martino

Dopo quasi due settimane di silenzio, nella giornata di giovedì 28 settembre, Belen Rodriguez è tornata a postare sui social. Trattasi di un semplice carosello su Instagram. In queste immagini (tra le quali compare anche la nuova fiamma Elio Lorenzoni) che non sembrano voler comunicare niente di particolare, è la descrizione che le accompagna ad aprire a possibili scenari interpretativi.

Belen torna sui social: la descrizione criptica

“Quelle scarpe che saltano alto!” è la descrizione del post con cui Belen è tornata a farsi vedere sui social. Frase che potrebbe voler dire nulla, oppure potrebbe essere un riferimento a quanto accaduto recentemente. Il 26 settembre scorso, infatti, a Belve di Francesca Fagnani era andata in onda l’intervista a Stefano De Martino e c’era stato spazio anche per parlare della showgirl. Il conduttore televisivo aveva smentito in modo categorico che un vociferato tradimento da parte sua fosse stato il motivo che aveva portato alla rottura con Belen.

Poche ore dopo era andato in onda Alessandro Cattelan, con lo show, in seconda serata su Rai 2, Stasera C’è Cattelan. Il conduttore si era reso protagonista di un comico monologo incentrato proprio sul dietrofront della modella, prevista, in un primo momento, come ospite al debutto della nuova edizione dello show. Cattelan, con le sue parole, si era quindi tolto qualche sassolino dalla scarpa: Belen, a detta del conduttore, era la seconda volta che gli aveva dato buca all’ultimo.

Possibile che Belen abbia deciso, davanti a tutte queste dichiarazioni sul suo conto, di “saltare alto”? Non è dato saperlo, ma non è nemmeno un’ipotesi così remota. Chissà che non possa trattarsi di un indizio social attraverso cui la modella ha detto la sua su quanto accaduto negli ultimi giorni.

Monologo Cattelan: Corona e Ferilli difendono Belen

Dopo il noto monologo, a prendere le difese della modella argentina era stato in primis Fabrizio Corona. L’ex re dei Paparazzi non aveva gradito le tante battute di Cattelan (che aveva ironizzato anche sul problema di salute che la showgirl starebbe affrontando) sul forfait di Belen, scagliandosi via social contro il conduttore di Rai 2. Anche Sabrina Ferilli si era schierata a favore della Rodriguez, commentando in modo breve ed elegante quanto detto da Cattelan.

Chissà che Belen, oltre a questa presunta replica via social, non possa dire la sua anche in modo più diretto. Recenti indiscrezioni vedrebbero la showgirl prossima ad approdare a Domenica In, come ospite di Mara Venier. Possibile, qualora l’ospitata si concretizzi, che Belen possa fornire maggiori dettagli sul suo privato proprio nel noto salotto della domenica di Rai 1.