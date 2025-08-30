Belen, Barbara d’Urso e Mammucari: ecco i 3 ‘schiaffi’ Rai serviti a Mediaset

Da giorni si mormora che il cosiddetto patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset si sia incrinato. I ben informati di dinamiche sotterranee televisive sussurrano che l’ingaggio di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, storico talent del sabato sera dell’emittente statale, abbia creato qualche mal di pancia al numero uno del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. La Rai avrebbe poi accelerato per altre due trattative riguardanti due volti notissimi che per anni sono stati protagonisti sulle reti Mediaset, vale a dire Belen Rodriguez e Teo Mammucari, che tra l’altro sono amici. Entrambi, rende noto Dagospia, dovrebbero trovare spazio in Rai nella prossima stagione.

Belen e Barbara d’Urso ingaggiate a Ballando con le Stelle

Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha confermato le voci che si sono rincorse di recente circa l’ingaggio di Belen nel ruolo di ‘ballerina per una notte‘ a Ballando. La showgirl argentina e la trasmissione avrebbero trovato l’accordo, con l’ex moglie di Stefano De Martino che dovrebbe essere ospitata nella seconda puntata stagionale dello show. Vale a dire che dovrebbe scendere in pista sabato 4 ottobre.

Il secondo ‘schiaffo’ della Rai a Mediaset è il già citato arruolamento di ‘Barbarella‘ come concorrente di Ballando. Per la conduttrice campana, trattasi del primo impegno televisivo di un certo peso dopo l’addio traumatico al Biscione.

Teo Mammucari a Domenica In, terza ‘sberla’ a Mediaset della Rai

La terza ‘sberla’ di cui parla Dagospia riguarda Teo Mammucari che per anni ha condotto Le Iene su Italia Uno, oltre ad aver ricoperto il ruolo di giurato a Tu sì que vales su Canale 5. Due anni fa, al pari di quel che sta accadendo oggi con la d’Urso, è stato ingaggiato da Ballando con le Stelle. Poi Rai Due gli ha affidato lo show Lo Spaesato, che vedrà una nuova stagione tra pochi mesi. Infine ecco che il comico romano, a partire da settembre, dovrebbe affiancare Mara Venier a Domenica In, che si scontrerà nuovamente con la corazzata di Amici di Maria De Filippi.

Un mercato televisivo frizzante con la Rai che ha approfittato delle fuoriuscite dal mondo Mediaset per rimpolpare con volti di spessore il proprio parterre di conduttori. Resta da capire se tali ingaggi saranno in grado di spostare l’asticella degli ascolti tv.