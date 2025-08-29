Ballando con le Stelle 2025, svelate tutte le coppie maestri-vip: nomi e dettagli

Tutti i pezzi del puzzle sono al loro posto a Ballando con le Stelle 2025, ora non resta che attendere che lo show abbia inizito. La data da cerchiare in rosso sul calendario è sabato 27 settembre, quando Milly Carlucci e la sua ‘comitiva’ apriranno le danze. Nelle scorse ore sono state rivelate le coppie formate dai maestri di danza e dai vip. Non solo: è anche stato annunciato chi prenderà il posto di Paolo Belli nella ‘Sala delle Stelle’. Il cantante, che da anni fa parte della famiglia di Ballando, scenderà in pista come concorrente. A sostituirlo alla co-conduzione ecco Massimiliano Rosolino che conosce bene il talent avendovi preso parte in passato.

Ballando con le Stelle 2025, tutte le coppie maestri-vip

Confermata l’indiscrezione relativa al tandem Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso. Sulla carta è una delle coppie candidate alla vittoria finale. Tra i maestri grande attesa per il ritorno in pista di Simone Di Pasquale che gareggerà assieme a Maurizio Ferrini (alias Signora Coriandoli). Ecco poi Andrea Delogu e Nikita. Giovanni Pernice, vincitore della scorsa edizione di Ballando con Bianca Guaccero (i due si sono persino fidanzati), sarà il ‘cavaliere’ di Nancy Brilli.

I due ex campioni di nuoto e di tennis, vale a dire Filippo Magnini e Fabio Fognini, saranno in gara rispettivamente con Alessandra Tripoli e Giada Lini. L’ex Miss Italia Martina Colombari verrà accompagnata da Luca Favilla mentre Francesca Fialdini potrà contare sul supporto di Carlo Aloia, lo scorso anno accompagnatore di Sonia Bruganelli. E ancora, ecco Rosa Chemical con Erica Martinelli e Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. Infine Beppe Convertini ballerà con Veera Kinnunen mentre Marcella Bella danzerà con la new entry Ciquito, ossia con il trionfatore di Sognando Ballando con le Stelle.

Di seguito l’elenco delle coppie:

Andrea Delogu e Nikita

Fabio Fognini e Giada Lini

Francesca Fialdini e Carlo Aloia

Marcella Bella e Chiquito

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

Nancy Brilli e Giovanni Pernice

Rosa Chemical e Erica Martinelli

Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Martina Colombari e Luca Favilla

Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Massimiliano Rosolino al posto di Paolo Belli nella ‘Sala delle Stelle’

Paolo Belli in pista, Massimiliano Rosolino nella ‘Sala delle Stelle’. L’ex nuotatore ha partecipato a Ballando come concorrente nel lontano 2006, nella terza edizione del talent. Dopodiché ha maturato diverse altre esperienze televisive tra cui quella di inviato a L’isola dei famosi 15 e quella di conduttore del programma di Rete Quattro Energie in Viaggio.