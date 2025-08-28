Ballando con le Stelle, ecco chi danzerà con Barbara d’Urso: coppia esplosiva

Tutto pronto a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha chiuso il cast dei 12 concorrenti vip che, a partire da sabato 27 settembre, si sfideranno in pista. Naturalmente tutti gli occhi saranno puntati su Barbara d’Urso che ha deciso di mettersi in gioco nel talent della collega di Sulmona dopo il traumatico addio a Mediaset. Con chi farà coppia l’ex timoniera di Pomeriggio Cinque? Giuseppe Candela, firma di Dagospia e giornalista esperto di retroscena tv, ha svelato che ‘Barbarella’ gareggerà assieme a Pasquale La Rocca. Sulla carta un tandem ‘esplosivo’. Fuor di dubbio che d’Urso, che ha anche alle spalle anni di danza, è una delle favoritissime per la vittoria finale.

Pasquale La Rocca

Barbara d’Urso in coppia con Pasquale La Rocca, nei Tribuni arriva Andino

Altra news rivelata da Candela circa ciò che si vedrà nel popolare programma del sabato sera di Rai Uno riguarda il nuovo ingresso tra i ‘Tribuni del popolo’. Non ci sarà più Simone Di Pasquale che, a gran sorpresa, su espressa richiesta di Milly Carlucci, tornerà a far parte del corpo di ballo dei professionisti che affiancano i vip. Al suo posto, a differenza delle ultime indiscrezioni che sostenevano che fosse in arrivo Bianca Guaccero, ci sarà Matteo Addino. Sarà quest’ultimo a dare manforte alle confermatissime Rossella Erra e Sara Di Vaira.

Ballando con le Stelle, chi è Matteo Andino

Andino è nato a Genova nel 1984 ed è un coreografo e insegnante conosciuto e apprezzato nel mondo della danza. Ha fondato la Naima Academy. Milly Carlucci lo conosce bene. Il ballerino ha infatti collaborato in qualità di coreografo nel talent Il Cantante Mascherato. Poi è stato giudice a Ballando on the Road e ‘tribuno’ a Sognando Ballando con le Stelle, spin-off del programma principale in onda su Rai Uno la scorsa primavera. Insomma, Andino ha tutte le carte in regola per essere un valore aggiunto nello show: è un esperto di danza, conosce già l’ambiente, ha dimostrato di saperci fare in tv e gode della stima della padrona di casa Carlucci.

Chi prenderà il posto di Paolo Belli?

Paolo Belli è stato dirottato nel cast dei concorrenti in gara. Chi prenderà il suo posto di co-conduttore nella ‘Sala delle Stelle’. Per ora tale tassello è mancante. Si attende il nome ufficiale del sostituto. In pole position ci sarebbero Massimiliano Rosolino, Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto.

Il cast completo dei concorrenti e della giuria

Nessuno stravolgimento in giuria, tutti confermati. Anche Guillermo Mariotto, nonostante quanto accaduto nella scorsa stagione (lo stilista in una puntata ha abbandonato la sua postazione senza farvi ritorno, i dirigenti Rai si sarebbero infuriati). Dunque ad alzare le palette si rivedranno Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e appunto Mariotto.

Di seguito invece l’elenco dei 12 vip in gara:

Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli

Andrea Delogu

Rosa Chemical

Francesca Fialdini

Barbara d’Urso

Nancy Brilli

Marcella Bella

Martina Colombari

Fabio Fognini

Filippo Magnini

Paolo Belli

Beppe Convertini

Il cast dei ballerini professionisti

A far ballare le star ci saranno i maestri Giovanni Pernice, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Carlo Aloia, Simone di Pasquale e la new entry Chiquito. Quest’ultimo ha trionfato a Sognando Ballando con le Stelle lo scorso maggio.