Belen balla con Giacinto, lui rischia di perdere i pantaloni: interviene Gerry VIDEO

Belen a Tu si que vales balla con Giacinto: lui rischia di perdere i pantaloni e interviene Gerry Scotti

Divertente siparietto a Tu si que vales. Nella puntata in onda sabato 10 novembre un concorrente ha rischiato di perdere i pantaloni durante la registrazione. È successo dopo un sensuale ballo con la conduttrice Belen Rodriguez, accorsa a fare da spalla a Giacinto, un signore di 79 anni. Come potete vedere nel video più in basso, il provetto ballerino si è scatenato al fianco della showgirl argentina. Forse un po’ troppo visto che ha rischiato di restare praticamente in mutande! Giacinto – accompagnato nel programma Mediaset dalla figlia che è rimasta dietro le quinte – ha provato a tirarsi su i pantaloni tra un passo e un altro ma un aiuto concreto è arrivato solo da Gerry Scotti. Il giurato si è alzato dalla sua poltrona: è andato verso il concorrente e gli ha fatto dono della sua cintura. Un gesto che ha trovato subito il plauso del pubblico in studio mentre gli altri giudici hanno promosso la performance di Giacinto.

Belen Rodriguez e Gerry Scotti commossi per la storia di Chicca

Non solo risate e divertimento. Nel corso della serata Belen e Gerry Scotti si sono anche commossi con la storia di Chicca, raccontata a Tu si que vales dai genitori Francesca e Andrea. Chicca è una bambina scomparsa di recente a causa di un tumore al cervello. Una vicenda che ha emozionato la Rodriguez e il conduttore di Canale 5.

Grande successo per la nuova edizione di Tu si que vales

Tra lacrime e spensieratezza, Tu si que vales si è imposto nell’ultimo periodo come la trasmissione del sabato sera. Da settembre ad oggi il format non ha mai perso contro gli altri competitor televisivi e ha sfiorato addirittura il 30% di share.