Belen attaccata sull’essere madre. Sfogo: “Cosa penserà Santiago di me”

Continua a essere chiacchieratissima Belen Rodriguez, che si dimostra ancora una volta la figura dello spettacolo più seguita dalla cronaca rosa italiana. Dopo l’addio a Stefano De Martino, la modella argentina è balzata su tutte le copertine dei magazine gossippari, prima per il flirt con Gianmaria Antinolfi, poi per quello con Antonino. E come si sa, la notorietà e il pettegolezzo spesso si portano appresso anche mugugni, critiche e malumori. La Rodriguez si fa scivolare quasi tutto addosso, da sempre, ma su una cosa è ferrea e intransigente: il suo essere madre. Guai a criticarla su questo punto. Infatti nelle scorse ore su Instagram, si è sfogata duramente, dopo che un follower l’ha attaccata scrivendole che suo figlio Santiago potrebbe non avere una buona opinione di lei in futuro.

Belen rabbiosa sui social: guai a toccare Santiago

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Belen si è ritratta in intimo per sponsorizzare un noto brand del settore. Come al solito lo scatto ha generato una miriade di reazione, tra like e commenti. Uno in particolare ha colpito la Rodriguez, quello in cui un utente l’ha criticata sul tema maternità. Pronta la risposta rabbiosa della modella che ha scritto che Santiago penserà di lei che ha una “mamma f…a e in gamba”. In aggiunta l’ex di De Martino ha riservato delle paroline tutt’altro che tenere al leone da tastiera. Non è la prima volta che l’argentina viene attaccata su questo punto, soprattutto nelle ultime settimane. Le voci dei flirt e la separazione da Stefano hanno spinto qualcuno a insinuare che non abbia un atteggiamento consono all’essere madre. Con l’ultima risposta data, Belen ha messo a tacere le malelingue.

In casa Rodriguez l’amore è andato in vacaza

Pare che in casa Rodriguez, l’amore, nell’estate 2020, sia andato in vacanza. Belen, come è noto, ha rotto con l’ex marito. Altra tempesta familiare è quella che si è abbattuta su Cecilia Rodriguez che ha troncato con Ignazio Moser. Al momento non è chiaro se si è innanzi a un addio definitivo oppure no. Quel che è chiaro è che la relazione ha subito una pesante e inaspettata battuta d’arresto. L’unico a sorridere è Jeremias, che ha ritrovato l’amore da poche settimane al fianco della giovane Deborah Togni.