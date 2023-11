Belen: “Aspetto un figlio? Ora parlo io. E tra poco torno pure in tv”

“Belen Rodriguez è incinta”. La voce si è propagata sui social alla velocità della luce nelle ultime ore. A diffonderla l’esperto di gossip attivo su Instagram, Alessandro Rosica che ha assicurato di aver avuto informazioni in tal senso da alcuni personaggi “famosissimi”. A stretto giro, sulla vicenda, si è pronunciato Fabrizio Corona, ex fidanzato della modella argentina e oggi suo amico nonché confidente. “Belen sta affrontando alcuna dolce attesa”, ha sostenuto l’ex re dei paparazzi. Dopo il diffondersi delle indiscrezioni e dei retroscena, ha voluto fare chiarezza la diretta interessata che ha inoltre aggiunto che a breve tornerà ad essere protagonista sul piccolo schermo.

In questi giorni Belen si trova in una stupenda dimora, in montagna, immersa nella neve. Con lei ci sono i figli Santiago e Luna Marì. E naturalmente Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano con il quale fa coppia da circa 5 mesi. Nelle scorse ore la sudamericana ha postato alcune foto su Instagram delle sue vacanze in alta quota. Manco a dirlo, è stata sommersa di domande dai fan. Tanti coloro che le hanno chiesto se fosse davvero incinta. Ad uno ha deciso di rispondere. “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”, ha spiegato la Rodriguez, mettendo definitivamente a tacere le voci gossippare sul suo conto e avallando la versione dell’amico Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez tornerà a breve in tv: la rivelazione ai fan

Altro tema caldo su cui è intervenuta è stato quello relativo al suo ritorno in tv. “Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno”, ha raccontato, senza svelare ulteriori dettagli. Resta da capire se sarà alla conduzione di qualche nuovo show oppure se con “torno presto” intenda che sarà protagonista in un talk per realizzare un’intervista estemporanea.

Si ricorda che quest’anno la Rodriguez è rimasta orfana di trasmissioni. A Le Iene non è stata riconfermata. Al suo posto è arrivata la giornalista Veronica Gentili, ex volto di Stasera Italia. Discorso differente invece per Tu si que vales: in questo caso è stata la stessa Belen a decidere di lasciare il ruolo di conduttrice in quanto ha ritenuto concluso il suo percorso nel talent show del sabato sera di Canale Cinque.