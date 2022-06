Belen arrabbiata: gli ultimi gossip non piacciono alla Rodriguez

Belen Rodriguez infastidita. Su Instagram la showgirl ha postato un selfie in cui si mostra con il broncio. Blablabla, blablabla e ancora blablabla ha scritto la conduttrice argentina allegando la faccina che vomita. A quanto pare la moglie di Stefano De Martino non ha gradito gli ultimi gossip sulla sua vita privata e professionale.

Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato con una certa insistenza di un addio di Belen a Mediaset, azienda per la quale lavora ormai da diverso tempo. In realtà Dagospia, il primo a lanciare lo scoop, non ha parlato di rottura tra la Rodriguez e l’azienda di Cologno Monzese bensì della possibilità di vedere la 37enne a Discovery.

Il gruppo televisivo sarebbe interessato ad avere Belù in qualche programma delle loro reti. Progetto che non interferirebbe con quelli di Canale 5 e Italia Uno, visto che la sorella di Cecilia e Jeremias è stata riconfermata alla guida di Tu si que vales e de Le Iene.

Qualcuno ha però ingigantito l’affare, insinuando presunti divorzi tra Belen e Mediaset. Insinuazioni che sembra non siano particolarmente piaciuti all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, più che mai certa del proprio talento e della propria bravura.

In questo periodo, poi, si è parlato parecchio di Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen fino allo scorso anno. L’ex hair stylist ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi che ha fatto parecchio discutere. Intervista nella quale il 27enne ha spiegato i motivi della rottura dalla Rodriguez e commentato il ritorno di fiamma con De Martino.

Antonino Spinalbese, tramite le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, ha ricordato all’ex compagna che ora non si può più sbagliare con due bambini piccoli e per questo ha augurato a Belen e Stefano che il loro ritorno di fiamma sia per sempre.

Ma non è finita qui: Antonino è in lizza per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Una svolta per Spinalbese che, però, non piacerebbe molto a Belen, che vorrebbe stare alla larga da certi meccanismi e soprattutto vorrebbe lasciare fuori la piccola Luna Marì da certe dinamiche.

Come specificato anche dallo stesso Antonino, Belen e Spinalbese non hanno più alcun rapporto dopo l’addio dello scorso dicembre. I due si sentono solo ed esclusivamente per la gestione della figlia, che il prossimo luglio compirà un anno.