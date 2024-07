Belen, appello “fuori luogo” per il nuovo show e pioggia di critiche

Belen Rodriguez scalpita, da settembre tornerà ad essere protagonista sul piccolo schermo dopo un anno ‘sabbatico’. Mediaset non l’ha più richiamata, così si è accasata a Discovery dove timonerà due programmi: Only Fun – Comico Show su Nove e Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time. Per questa seconda trasmissione, in cui ci sono coppie in crisi bisognose di aiuto, nelle scorse ore la modella argentina ha lanciato un appello sui suoi profili social. Il gesto ha generato parecchie critiche, con una miriade di utenti che hanno trovato fuori luogo la showgirl.

“Sono alla ricerca di coppie che vogliano affrontare i loro problemi vivendo un’esperienza unica e autentica. Mettete alla prova il vostro amore iscrivendovi al casting. Ah, non sarete soli: con voi ci sarò io. Belen”. Questo il messaggio sia scritto sia audio fatto apparire dalla Rodriguez sui suoi profili. D’altra parte il format prevede che lei, con l’aiuto di alcuni professionisti, dia consigli utili per salvare le relazioni sentimentali. Ed è su tale punto che il sarcasmo e l’ironia di tanti internauti sono debordati.

“Siamo a posto”, ha chiosato un utente con tono velenoso. “Non mi sembra la persona adatta”, un’altra opinione poco benevola. “Che barzelletta”, il pensiero di un tal Valeria. Altri commenti a caldo tra i tanti che sono piovuti: “La meno indicata”, “Proprio la persona giusta”, “Non potevano sceglie una conduttrice migliore”; “Fuori luogo nel programma”; Ma per favore…”. Perché cotanti sfottò? Perché, come è arcinoto, la vita sentimentale della showgirl è stata tutto tranne che stabile. Soltanto negli ultimi due anni ha visto una serie non indifferente di scossoni: il matrimonio finito con Stefano De Martino, la love story con Elio Lorenzoni poi sparito dai radar di punto in bianco e ora la relazione con un misterioso ingegnere. Per farla breve, secondo molti la Rodriguez dovrebbe stare dall’altra parte della barricata, cioè a ricevere consigli piuttosto che a darli.

Belen sostituisce Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini

Belen subentra a Giulia De Lellis che ha condotto il programma nel 2023. Si sussurra che l’agente dell’influencer di Ostia, Francesco Facchinetti, quando ha saputo che i vertici di Discovery hanno deciso di cambiare la sua assistita con la conduttrice argentina, non l’abbia presa benissimo. Anche perché, il gruppo americano ha pure dato il benservito a un’altra sua celebre cliente, vale a dire Elettra Lamborghini. La cantante, dopo aver guidato Only Fun – Show Comico, è stata sostituita, sempre da Belen.