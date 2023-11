Belen “alticcia”, testimone: “In aereo non le hanno più dato da bere”

Essere noti ed ed essere dei personaggi pubblici, come è risaputo, ha pro e contro. Da un lato la fama fa piacere, dall’altro lo spazio privato si riduce e fare un passo falso può rivelarsi un boomerang. Ne sa qualcosa Belen Rodriguez che nelle ultime ore è finita per essere nuovamente chiacchieratissima per via di una voce relativa a un viaggio aereo. Un testimone, che pare attendibile, ha riferito di aver preso lo stesso volo della modella argentina giovedì scorso (l’uomo ha spiegato di aver viaggiato in business class Emirates in direzione Dubai) e che dietro a lui c’era proprio la showgirl…

Tale testimone, che ora si trova a Bali (come è noto invece Belen si è diretta alle Maldive dove pare che abbia ricevuto la proposta di matrimonio da Elio Lorenzoni), sotto a uno degli ultimi post Instagram della modella ha raccontato che la stessa Belen “era abbastanza alticcia (eufemismo). Il personale di bordo si è rifiutato di servirle ancora alcolici”. Un altro utente ha chiesto se fosse realmente vero il racconto. Il testimone ha assicurato di sì, aggiungendo che la Rodriguez ha poi “dormito sei ore con la coperta tirata su fino alla testa”.

Sulla narrazione si è scatenato un dibattito. Da una parte chi ha criticato l’argentina, dall’altra chi ha detto che è libera di fare ciò che vuole e che su di lei si sta scatenando troppa cattiveria. In questi giorni la modella, come poc’anzi accennato, ha fatto molto parlare di sé in quanto ha pure lasciato intendere di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno e di aver detto sì.

Indiscrezioni riferiscono che sul tema se ne saprà qualcosa di più mercoledì prossimo, quando Chi Magazine dovrebbe dedicare la copertina alla showgirl che dovrebbe dichiarare appunto di aver deciso di sposarsi. Sui social si è scatenato il finimondo. Pure in questo caso i followers della sudamericana si sono spaccati: da una parte coloro che hanno sostenuto che è libera di gestirsi come meglio crede e che non deve rendere conto a nessuno, se non al suo benessere psicofisico; dall’altro chi afferma che abbia dei problemi non da poco a livello personale.