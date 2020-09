Belen, alta tensione con i paparazzi. I testimoni: “La si è vista di rado così”

Belen, è tensione con i paparazzi. La modella argentina in questo periodo è al centro della cronaca rosa (strano, verrebbe da dire). Finita la storia con Stefano De Martino (di nuovo!) ha prima rubato tutte le copertine per un fugace flirt con il manager Gianmaria Antinolfi, poi per la nuova frequentazione con Antonino Spinalbese, di professione hair stylist e di 11 anni più giovane di lei (nelle scorse ore i due si sono pure fatti un tatuaggio uguale, una scritta, anzi una parola sulla pelle: “Chupito”). E se Belen ha una vita movimentata, di riflesso lo è pure quella dei paparazzi che le stanno sempre alle calcagna, h 24. E lei, che sa com’è il gioco della popolarità e del gossip, spesso non fa una piega. Adesso però pare che si stia esagerando. La Rodriguez si sente senza respiro. Da qui la richiesta a chi la ‘pedina’ costantemente di allentare la presa.

Belen Rodriguez, ‘braccio di ferro’ con i paparazzi: il retroscena

A raccontare la vita di Belen di questi giorni e dei paparazzi che le stanno appresso è il sito Wolf Break che fa sapere che nella giornata di ieri, mercoledì 9 settembre, a Milano, la modella argentina ha avuto una discussione con i fotografi. Il tutto è capitato intorno alle 15,45 quando dopo il rientro di Santiago a casa accompagnato “dal fedelissimo Mattia Ferrari, Belen esce di casa alla guida della sua automobile ed è lì che a poche decine di metri dalla sua abitazione incontra un gruppo di fotografi appostati in attesa della sua uscita”. La showgirl abbassa il finestrino, spiega sempre Wolf Break, e comincia a “discutere animatamente con il primo fotografo che incontra” fino a “perdere le staffe”. Viene narrato che gesticola, che è nervosa, addirittura che è “letteralmente furiosa”. Dall’altro lato la Rodriguez comprende il lavoro e i sacrifici dei paparazzi. Dunque arriva ad una richiesta…

Belen e la discussione con i paparazzi: cosi la “si è vista di rado”

Secondo il retroscena l’ex di Stefano De Martino si appella ai fotografi, dicendo che “vuole libertà di movimento, di essere lasciata in pace almeno un giorno alla settimana”. Wolf Break racconta che è talmente arrabbiata che pur di essere un poco più tranquilla sarebbe pronta “a rovinare qualsiasi altro futuro servizio fotografico”. Lo sfogo della sudamericana dura 3 o 4 minuti e chi la conosce e la segue, i paparazzi, confidano che in tali comportamenti la “si è vista di rado”. E alla fine? Tutto risolto? Non proprio. Ad un tratto pigia l’acceleratore e sfreccia via, probabilmente per non aver trovato un punto in comune su cui accordarsi e risolvere la faccenda. “La guida è nervosa, veloce. Qualcuno dei ragazzi al seguito decide di mollare, troppa tensione, troppo il rischio per l’incolumità reciproca. Belen è sotto forte pressione mediatica e questo si capisce da quanto accaduto” ieri.