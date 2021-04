Belen alle Maldive. Guendalina Canessa: “Ecco perché è andata lì”

Nuova bufera su Belen Rodriguez. La soubrette argentina è volata alle Maldive col nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Per molti uno “schiaffo” agli italiani alle prese con l’emergenza Coronavirus e il lockdown. In realtà l’ultimo decreto del Governo Draghi prevede la possibilità di viaggiare all’estero per turismo con relativo tampone e quarantena al rientro in Italia. Dunque, nessuno strappo alle regola per Belencita ma per molti follower un “cattivo esempio”. Tra le tante critiche c’è chi è sceso in campo per difendere la Rodriguez: tra questi Guendalina Canessa.

L’imprenditrice, opinionista tv ed ex concorrente del Grande Fratello ha così difeso Belen Rodriguez dai leoni da tastiera:

“Belen è andata qualche giorno per staccare la spina! Perché dopo non potrà farlo!”

Un chiaro riferimento alla gravidanza di Belen Rodriguez. La showgirl è in dolce attesa e a giugno nascerà la piccola Luna Marie. In estate la 36enne sarà alle prese con poppate e pannolini e non avrà tempo per godersi mare e relax. Quindi, a detta di Guendalina, Belen si è solo concessa un po’ di sano relax prima di diventare di nuovo mamma.

Anche Gloria Radulescu, l’attrice protagonista de Il Paradiso delle Signore, ha detto la sua:

“Ti ammiro Belen. L’invidia lasciala a chi è privo di bontà e gentilezza. Va avanti per la tua strada. La gente parla senza sapere, senza informarsi. È un momento delicato, questo di sicuro, ma alcuni Stati hanno lasciato aperto al turismo. Andate su viaggiaresicuri.it. In alcuni posti serve solo il molecolare, tanta cautela e via. La gran parte della gente, cara donna stupenda, vuole la tua vita e siccome è rassegnata all’infelicità attacca te che è la cosa più facile da fare”

Sulla questione è intervenuta la stessa Rodriguez, che ci ha tenuto a precisare che è alle Maldive pure per questioni lavorative. Oltre a trascorrere qualche giorno di pace e serenità Belen si è recata nell’Oceano Pacifico per scattare alcune foto della sua collezione di costumi da bagno Me Fui. A fare da fotografo Antonino Spinalbese, che ha lasciato il suo lavoro da hair stylist proprio per dedicarsi alla sua grande passione che è la fotografia.

Non è tardato ad arrivare, inoltre, il commento della madre di Belen. Veronica Cozzani è sempre in prima linea quando si tratta di difendere la figlia e ha risposto in questo modo ad un hater un po’ troppo cattivello:

“Prima di tutto non arriviamo dalle favelas: quello è il Brasile! Perché devi inventare delle cose? Cosa dici? Hai una bocca larga! Loro lavorano così! Vuoi fare così? Cerca un lavoro così!”

Belen e Antonino alle Maldive alloggiano in un lussuoso resort che ha già ospitato la Rodriguez in passato. Nel 2019 la conduttrice di Tu si que vales ha scelto questo hotel cinque stelle per una vacanza romantica con l’ex marito Stefano De Martino.