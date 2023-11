Belen alle Maldive con Elio: gli psicologi le scrivono e la stroncano

Fuga d’amore, l’ennesima, per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. La coppia è volata alle Maldive per trascorrere dei giorni di mare, nel paradisiaco arcipelago incastonato nell’oceano indiano. Ed è paradisiaco pure il resort dove alloggiano, vale a dire il One&only Reethi Rah. La struttura è a dir poco favolosa: affaccio sul mare e ogni ben di Dio a portata di mano. Extra lusso e prezzo proibitivo: si è all’incirca sui 2 mila euro a notte.

Curioso notare che Belen si è già concessa altre volte delle vacanze zuccherose alle Maldive. Ci è andata anche con l’ex marito Stefano De Martino. E tra coloro che seguono l’argentina sui social, c’è chi mugugna e smalizia. “Ripeti sempre tutto uguale, cambia solo l’uomo che hai al fianco”, uno dei tantissimi commenti piovuti sotto ai recenti post Instagram della modella e di Lorenzoni.

In cotanto fermento, a dire la loro sulla situazione privata della Rodriguez sono intervenuti anche degli psicologi o sedicenti tali (diversi infatti gli utenti che hanno scritto sotto al profilo di Belen dichiarandosi appunto psicologi o con alle spalle studi sul tema). E che cosa dicono questi “espertoni”? Che Belen “ostenta troppo” e che dovrebbe pensare maggiormente alla cura del proprio “benessere psicofisico per ritrovare se stessa”. Toh, ci mancavano solo queste stroncature.

Dal canto suo la sudamericana se ne frega e va dritta per la sua strada, continuando a mostrarsi a più non posso con l’imprenditore bresciano, cioè colui che è riuscito a riassestarle il cuore infranto, andato in pezzi dopo la fine del matrimonio con De Martino. A proposito del conduttore campano: lui se ne guarda bene di mostrarsi in compagnia femminile. Qualche paparazzo, però, in tempi non sospetti lo ha beccato in diverse occasioni con una tal Martina. Flirt passeggero o storia seria? Chissà…

Insomma, non è che il bellimbusto napoletano se ne stia con le mani in mano. Semplicemente preferisce il low profile. Ora è uno degli uomini di punta di “Mamma Rai” ed ha compreso che il gossip, che tanto lo ha spinto negli anni scorsi, è meglio silenziarlo. Tutto il contrario di Belen che alimenta la cronaca rosa del Bel Paese un giorno sì e l’altro pure.