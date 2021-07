Belen a un passo dal parto mostra il pancione: dedica a Santiago, fan in tilt

Belen Rodriguez a un passo dal parto. La showgirl argentina tra pochi giorni diventerà mamma per la seconda volta. Nonostante sia ormai vicinissima a dare alla luce Luna Mari (e non Luna Marie come sembrava inizialmente), non rinuncia a mostrarsi sui social con il suo “cocomero” (lei stessa qualche giorno fa ha definito così il pancione). Nelle scorse ore infatti ha pubblicato su Instagram uno scatto tenerissimo con il suo primo figlio Santiago. Il tutto corredato da una didascalia al miele per il primogenito avuto con Stefano De Martino.

“Tu sarai sempre il mio principe”, ha scritto la modella sudamericana, che si è immortalata di profilo mentre guarda ‘Santi’, carezzandolo amorevolmente sulla guancia. Immediata la reazione dei fan (Belen ne conta oltre 10 milioni), che hanno ‘fatto ‘tilt’: tantissimi coloro che hanno apprezzato la foto e le parole della loro beniamina. Ora non resta che attendere il parto. Come al solito ‘Belu’ potrà contare su tutto il sostegno del ‘clan’ Rodriguez, vale a dire papà Gustavo, mamma Veronica, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. Da sempre la famiglia è unitissima, condividendo un rapporto viscerale.

E naturalmente al suo fianco ci sarà anche Antonino Spinalbese, l’uomo più giovane di lei di 11 anni che l’ha stregata, facendole dimenticare in fretta la fine della love story con De Martino. Fine che si è consumata non nel migliore dei modi, seppur le cause profonde che hanno portato la relazione su un binario morto non sono mai state svelate dai diretti interessati.

Belen e Antonino, la ‘correzione’ del nome della loro figlia

Fino a pochi giorni fa si pensava che la showgirl e Antonino chiamassero il loro frutto d’amore Luna Marie. Poi un post dello stesso Spinalbese di pochi giorni fa ha rivelato che il nome corretto è Luna Mari, senza la e finale. Come riferisce Fanpage, la scelta ha motivi non scontati: Luna naturalmente rimanda al satellite della Terra, che in latino possiede la medesima radice di lux, “luce” e vuole dire “luce riflessa”. Mari ha invece un’etimologia di origine ebraico-aramaica ed è una variante del più noto Maria. Il nome ha diversi significati tra cui “affilata, amareggiata”, ma anche “padrona, signora”, o ancora “amata, cara”. Invece, se si guarda all’etimologia latina significa “goccia di mare”.