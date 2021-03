Belen a Domenica In sull’ex Stefano De Martino: “È stato frustrante”

Finalmente Mara Venier è riuscita a portare Belen a Domenica In. La showgirl si è mostrata con la pancia e ha esordito sostenendo di mangiare bene, ma di fare una dieta equilibrata. Questa gravidanza sta dando filo da torcere all’argentina: ha passato tre mesi sul divano per le tante nausee avute. Con Santiago, il figlio nato dall’amore con Stefano De Martino, non è stato così. In seguito ha svelato di non essere affatto una persona gestibile in maniera semplice e facile. Diventando subito indipendente, si è definita una persona tosta ed è difficile farla cambiare pensiero. Ha sacrificato la sua adolescenza, però ha tenuto a precisare che è stata una sua decisione quella di venire in Italia.

I suoi genitori facevano dei sacrifici, esattamente come fanno tutte le famiglie. Adesso ha voglia di ricompensarli. Commossa dopo un video mandato in onda da Mara Venier sulla sua famiglia, la Rodriguez ha dichiarato di essere stata sempre restia a rendere pubblico ciò che sente e prova davvero, mettendo una sorta di muro e creare la giusta distanza per non farsi fare del male: “A me piace essere vulnerabile e farmi travolgere dalla vita”.

Durante l’intervista a Domenica In, Belen ha dichiarato di avere avuto una grande affinità con Antonino Spinalbese fin da subito. Si sentiva libera di dire e fare ciò che voleva con lui. Tra loro ci sono dieci anni di differenza. Nella puntata del 28 marzo 2021, inevitabilmente ha parlato anche della fine della storia con Stefano De Martino.

Santiago, che festeggerà 8 anni ad aprile, ha capito che tra la madre e l’hair stylist c’era un sentimento e si è dimostrato subito favorevole alla loro relazione. Dopo tre mesi che frequentava Antonino, la Rodriguez aveva cercato di farlo passare per un amico, ma il figlio già sentiva che c’era qualcosa di più tra loro.

Il volto di Canale 5, che ha detto la sua sulla battuta di Pio e Amedeo, ha spiegato che i bambini si rendono conto quando i genitori ce la mettono tutta ma non va:

“È stato frustrante. Quando Santiago ha vissuto questo ritorno e ha capito che non andava, si è rassegnato perché vedeva che ce l’ho messa tutta”

Belen piange a Domenica In dopo la sorpresa della madre: “Lei è incredibile”

Si è commossa Belen a Domenica In nel parlare degli anni in cui ha lasciato per sempre l’Argentina per venire nel nostro Paese. A farla emozionare è stato il ricordo di quando andava ogni volta in aeroporto e doveva salutare la sua famiglia. Faceva fatica a dirgli arrivederci. Partita con 180 euro in tasca, non sapevo quanto avrebbe guadagnato in Italia. La madre ha mandato a sorpresa un messaggio vocale a Domenica In e la Rodriguez ha svelato che è una mamma e una nonna incredibile.