Belen a Ballando con le Stelle, Maria De Filippi reagisce (non bene): il motivo

Milly Carlucci inarrestabile. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha assicurato, lungo le colonne della sua newsletter, che Ballando con le Stelle ha ingaggiato Belen Rodriguez. Non nel cast dei concorrenti, bensì come ballerina per una notte. Lo scrittore ha inoltre aggiunto che l’ex moglie di Stefano De Martino sarà protagonista nel popolare talent show danzante nel corso della seconda puntata della stagione. E ancora, Parpiglia ha aggiunto anche che Maria De Filippi, che ha affidato per anni il ruolo di conduttrice di Tu sì que vales a Belen, non avrebbe gradito la partecipazione di quest’ultima nella trasmissione della ‘rivale’ Carlucci. Tra l’altro, anche nella prossima stagione tv, Milly e Maria si scontreranno nuovamente. Andrà in scena, infatti, l’ennesimo duello titanico tra Ballando e TSQV.

Belen Rodriguez ballerina per una notte, De Filippi non avrebbe reagito bene

Belen, “in questo modo, sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita”. Così Parpiglia nel lanciare l’indiscrezione relativa al presunto arruolamento della Rodriguez a Ballando con le Stelle. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio nel programma di Barbara d’Urso. La conduttrice campana sarà tra i concorrenti in gara. Un vero e proprio colpaccio per Milly che ha inseguito per molto tempo la collega. Missione compiuta! E pure in questo caso si sarebbero generati malumori in casa Mediaset.

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, Pier Silvio Berlusconi avrebbe mormorato

Si mormora che Pier Silvio Berlusconi non avrebbe visto di buon occhio l’operazione ‘Barbara d’Urso a Ballando’. Nel frattempo proseguono i preparativi di Tu sì que vales. Il talent di Canale 5, come al solito, non sarà mandato in onda in diretta. Sono già iniziate le registrazioni. La grande novità di quest’anno riguarda l’addio alla giuria di Gerry Scotti che è stato sostituito con un altro pezzo da novanta della tv, vale a dire Paolo Bonolis.

Si sussurra che il presentatore romano, nelle prime registrazioni, si sia punzecchiato in diversi frangenti con Luciana Littizzetto. Il resto dei giurati è invece stato confermato: oltre a Bonolis, riecco la già citata De Filippi, Rudy Zerbi e appunto Littizzetto. Sabrina Ferilli ricoprirà nuovamente il ruolo di rappresentante del pubblico presente in studio.