Belen: “3 conduttrici m’hanno aiutato e da una non vado: chi sono”

Mediaset non l’ha più richiamata, così Discovery ha drizzato le antenne e le ha apparecchiato il gran ritorno in tv da protagonista arruolandola per due programmi, Only Fun – Show Comico (Nove) e Amore alla prova – La crisi del settimo anno (Real Time): Belen Rodriguez non vede l’ora di rimettersi al lavoro, come rivelato in una intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha anche confessato di voler dare un taglio importante all’immagine data di sé al pubblico per anni.

Belen Rodriguez e la voglia di farsi notare solo per essere conduttrice

“Adesso ho quasi 40 anni. Aspetto che il pubblico si scordi che ero la bellona di turno e mi veda solo come conduttrice“, ha sottolineato la showgirl e conduttrice argentina che ha poi ringraziato tre colleghe del piccolo schermo che l’hanno aiutata in questi anni a crescere e a migliorarsi. Di chi si tratta? Di Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. “Mi hanno concesso la possibilità di crescere. Mi hanno tutte dato fiducia”, ha ricordato la Rodriguez.

Il no a Belve e la nuova stoccata a Francesca Fagnani

Nel corso della chiacchierata con il prestigioso magazine ha anche commentato le sue stesse dichiarazioni di qualche settimana fa su Francesca Fagnani. Belen le lanciò una stoccata affilata, affermando che la giornalista dovrebbe essere più empatica con i suoi ospiti, motivo per cui lei non ha mai accettato un’intervista a Belve. Il concetto lo ha ribadito per filo e per segno, senza sconti: “Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccata al teleschermo. Pero io al posto della conduttrice sarei più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa“.

La frase sul “fidanzato di turno”

La Rodriguez è ormai da anni sotto i riflettori, quando le è stato chiesto qual è il lato più svantaggioso per chi fa il suo lavoro, ha risposto che una cosa assai difficile da dover reggere è il dover mostrarsi sempre pronta e impeccabile sotto tutti i punti di vista anche quando in realtà si sta attraversando un periodo di difficoltà a livello personale e privato. E la trasmissione che ha amato maggiormente? Quale sceglierebbe tra quelle a cui ha preso parte?

“Le ho amati tutte, perché se accetto una proposta vuol dire che mi piace. Non accetto qualsiasi cosa. Sicuramente quello a cui sono più riconoscente in assoluto è Sanremo”.

Spazio infine a uno scampolo ‘gossipparo’. Alla showgirl è stato domandato se in amore è romantica. Sul tema è giunta la seguente risposta: “Sono romantica. Amo mio padre, i miei fratelli, il fidanzato di turno… no quello un po’ meno! L’amore mi ha anche fatto a brandelli, ma alla fine vinco io”. Chissà che cosa pensano i ‘fidanzati di turno’…