“Bebe Vio si sposa: chi è il suo futuro marito”

Matrimonio in vista per Bebe Vio. A spifferarlo il settimanale Chi: pare che la campionessa italiana abbia confidato agli amici più cari il desiderio di convolare a nozze. Un sogno che potrebbe diventare realtà già nel 2024 nonostante la storia d’amore tra la schermitrice e Gianmarco Viscio sia sbocciata solo la scorsa estate. Una relazione mai confermata in questi mesi ma stando alle indiscrezioni i due sarebbero pronti ad ufficializzare il loro sentimento in grande stile. Per ora nessuna conferma o smentita da parte di Bebe Vio sulla faccenda.

Chi è il fidanzato e futuro marito di Bebe Vio

Gianmarco Viscio è il fidanzato e a quanto pare futuro di marito di Bebe Vio. È un giocatore dilettante di calcio a otto. Nel 2020 militava in una squadra di serie B, il George Best Team. Ha trent’anni e ha conosciuto Bebe Vio, che di anni ne ha invece 26, grazie ad alcuni amici in comune.

Un colpo di fulmine per entrambi visto che ora sia Bebe sia Gianmarco sarebbero pronti per il grande passo. Qualche mese fa i due sono stati pizzicati in atteggiamenti complici e intimi prima a Roma e poi a Napoli. Un amore che ha indubbiamente stravolto la vita della Vio.

Nel passato sentimentale di Bebe pure un flirt, mai confermato ma neppure smentito, con lo schermidore Giorgio Avola.

Bebe Vio e la voglia di privacy: gossip, mosse e contromosse

Bebe Vio, da quando ha raggiunto la notorietà, è sempre stata attenta a preservare la propria privacy. La veneziana non ama che vengano ficcati i nasi nelle sue faccende. E infatti, a livello mediatico, sta molto attenta a tutto ciò che pubblica.

Tuttavia, ogni tanto, il gossip torna a ruggire su di lei che organizza contromosse per sviare i curiosi. Basti pensare che non appena Bebe si è accorta dei paparazzi di Chi a Ponte Milvio, ha raggiunto insieme a Gianmarco altri amici e hanno quasi fatto finta di non conoscersi.

Mosse e contromosse per depistare i più curiosi. Quel che è certo è che il cuore di Bebe Vio batte già da un bel po’ all’impazzata.