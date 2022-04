Bebe Vio allo scoperto col nuovo fidanzato: Napoli romantica (foto)

Bebe Vio in love: la giovane schermitrice paralimpica ha il cuore che batte per un lui. Pochi dubbi sul fatto che l’atleta sia innamorata, come dire “cotta”. Nei giorni scorsi Chi Magazine aveva pubblicato delle paparazzate che mostravano la veneziana classe 1997 in compagnia di un ragazzo all’interno di un locale della movida romana, in zona Ponte Milvio. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sussurrava, a commento degli scatti rubati, che tra Bebe e il giovane ci fosse del tenero. Nelle scorse ore ci ha pensato Dagospia a togliere ogni dubbio, pubblicando delle istantanee in cui si vede la Vio baciare l’uomo. Stavolta gli scatti non provengono dalla Capitale, bensì da Napoli.

Come si può notare dalle foto, Bebe appare assai coinvolta dal giovanotto, tanto da avvinghiarsi a lui e ricoprirlo di baci. Per il momento nulla si sa dell’identità del ragazzo. Di sicuro, però, non è Giorgio Avola, lo schermidore che circa due anni fa era stato indicato come suo probabile compagno (si parò all’epoca di un presunto flirt che non è mai stato confermato). E non è nemmeno l’accompagnatore misterioso con cui era andata a seguire la partita Roma – Salernitana.

Bebe Vio e la voglia di privacy: gossip, mosse e contromosse

Bebe Vio, da quando ha raggiunto la notorietà, è sempre stata attenta a preservare la propria privacy. La veneziana non ama che vengano ficcati i nasi nelle sue faccende. E infatti, a livello mediatico, sta molto attenta a ciò che pubblica. Tuttavia, ogni tanto, il gossip torna a ruggire su di lei che organizza le contromosse per sviare i curiosi. Basti pensare che Chi Magazine, ha spiegato, a proposito degli scatti rubati a Ponte Milvio, che non appena Bebe si è accorta dei paparazzi, lei stessa e il ragazzo con il quale si era appartata hanno raggiunto altri amici e hanno quasi fatto finta di non conoscersi. Mosse e contromosse, si diceva. Quel che però pare chiaro, al di là di tutto, è che il cuore della campionessa sta battendo all’impazzata.