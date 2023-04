Bebe Vio rapinata dopo il funerale del nonno: l’appello disperato

Bebe Vio derubata dopo il funerale del nonno. La campionessa del fioretto ha raccontato tramite i suoi profili social lo spiacevole episodio di cui è stata vittima ed ha lanciato un appello disperato ai ladri. Perché oltre al danno, c’è stata pure la beffa. Tra le cose che le sono state trafugate, c’è anche il suo pc su cui aveva salvato il file della tesi di laurea che dovrà dare a breve. Un lavoro lungo mesi che ora è finito nelle mani sbagliate. Ma soprattutto senza il quale non può conseguire il traguardo universitario.

La sportiva sta frequentando il Corso di Comunicazione e Relazioni Internazionali all’università americana John Cabot di Roma. Serve la tesi per portare a compimento il percorso di studi. Per questo Bebe Vio ha lanciato un messaggio ai ladri, invitandoli in qualche modo a farle riavere il file della tesi, anche in forma anonima.

“Buongiorno a tutti, questa è la faccia disperata di una persona alla quale hanno rubato la borsa l’altro giorno e tra l’altro grazie a tutti perché ero appena tornata dal funerale di nonno; è stato molto piacevole finire la giornata con il furto della borsa, ma non me ne frega assolutamente nulla della borsa o del suo contenuto. Tenetevi i soldi, quello che c’è dentro, ma per favore dentro c’era il mio computer con la mia tesi finita, iniziarla ora è impossibile. E c’erano gli appunti di un’altra classe, quatto mesi di appunti, se tu sei il ladro e stai guardando questa cosa per favore mandami il file, tieniti tutto ma per favore mandami i miei appunti e la mia tesi. Io mi devo laureare tra poco e non posso non laurearmi per questo”.

Bebe Vio, nel post in questione, ha inoltre raccontato che il furto si è verificato in un ristorante di Roma. Dopodiché ha provveduto a fornire tutte le indicazioni del caso per poter rientrare in possesso del file cruciale della tesi. La giovane ha sottolineato che non vuole indietro i soldi (o meglio, li vorrebbe ma non ci spera), ma che è di fondamentale importanza il lavoro universitario. In particolare ha spiegato che la mail su cui contattarla è [email protected]. Poi ha dato indicazioni ai ladri su dove trovare la tesina sul desktop del computer: il documento si trova nella cartella ‘Jcu’.

Il pragmatismo di Bebe Vio, una lezione per tutti

Se chi si è reso protagonista del furto ha un briciolo di cuore e ha adocchiato la richiesta della ragazza, è bene che provveda al più presto a spedirle almeno la tesi. Bebe Vio, e non è certo una scoperta, si è dimostrata ancora una volta una donna pragmatica che non si piange addosso. Nonostante la disavventura di cui è rimasta vittima ha infatti subito provato a cercare una soluzione in grado di salvare il salvabile.