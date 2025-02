Bebe Vio allo scoperto col fidanzato calciatore: chi è Gianmarco Viscio

Gioia, sorrisi e tanta felicità. Questo è quello che traspare dalle foto che la campionessa di scherma paralimpica Bebe Vio ha postato sul suo profilo Instagram. Immagini di una vacanza al mare, stretta stretta al suo grande amore Gianmarco Viscio. Si tratta della prima foto ufficiale pubblicata sui social, anche se i due ormai stanno insieme da tempo.

Le prime indiscrezioni sull’attuale fidanzato della schermitrice medaglia d’oro ai Giochi di Rio e di Tokyo, sono iniziate anni fa ma i due sono molto riservati. Bebe Vio tiene molto che la sua sfera privata rimanga tale. Le prime immagini insieme erano state diffuse dal settimanale Chi, che aveva immortalato un dolce bacio al tavolo di un ristorante di Roma. Nonostante la pubblicazione di quegli scatti rubati, però, la schermitrice italiana non ha mai confermato ufficialmente la relazione fino ad ora, o almeno non con foto esplicite che ritraessero soltanto i due innamorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Maria Vio Grandis (@bebe_vio)

Chi è Gianmarco Viscio, il fidanzato di Bebe Vio

Del fidanzato di Bebe Vio si sa ben poco. Ha 32 anni, è diRoma ma non sembra molto presente sui social e i suoi profili – sia su Instagram che su Facebook – sono privati. Gli unici dettagli che abbiamo riguardano la sfera lavorativa. Fino al 2023 il giovane ha giocato a livello professionale in una squadra di Serie B di calcio a 8, la George Best Team, come difensore. La stessa in cui giocava anche Francesco Totti. Un calciatore, dunque, per la bella Bebe, con cui condividere la passione per lo sport. Anche lui, inoltre, molto discreto sul tema sentimentale e privato.

Matrimonio alle porte? Il gossip sulla coppia

La coppia è stata al centro di un travolgente gossip lo scorso anno. Si vociferava che i due fossero prossimi al matrimonio, nonostante la segretezza della storia e la breve durata. Le indiscrezioni, riportate dal settimanale Chi, sarebbero arrivate da una fonte vicina alla coppia. La notizia sarebbe trapelata da alcuni amici a cui la sportiva avrebbe confidato di essere pronta a fare il grande passo l’anno seguente. Si tratta di un’indiscrezione che i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, ma questo non ci ha sorpreso dato la riservatezza della coppia. Niente vestito bianco dunque per la bella Schermitrice? Nessun matrimonio è stato ancora celebrato, ma chissà che ufficializzare la relazione sui social non sia che il primo passo verso una lieta notizia…