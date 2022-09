Beautiful, Una Vita, Un altro domani: puntate di oggi 13 settembre

Le anticipazioni di Beautiful, Una Vita, Un altro domani e Terra Amara: nuovi colpi di scena nelle trame delle quattro soap di Canale 5. I video delle puntate di oggi saranno in serata disponibili in streaming su Mediaset Infinity. In alternativa, le repliche vanno in onda ogni mattina La 5.

Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter rischiano ancora

Le anticipazioni segnalano che Brooke mette in atto un piano per rubare il ruolo a Steffy all’interno della Forrester Creations. Scendendo nel dettaglio, chiede a Ridge di poter diventare la co-amministratrice dell’azienda. Il posto, com’è noto, è già di Steffy. Il suo scopo è quello di diventare insieme a Ridge i nuovi Eric e Stephanie.

Intanto, Quinn e Carter continuano a incontrarsi di nascosto e per poco non vengono scoperti da Eric. Quest’ultimo fa una videochiamata all’avvocato, che deve così interrompere il suo momento di intimità con la Fuller. Non solo, rischiano grosso quando Ridge nota sul divano di Carter un vestito da donna.

Trame Una Vita: Lolita becca Felipe e Dori insieme

Aurelio prosegue con il suo piano ed è disposto a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi. Così, decide di minacciare Ignacio, il quale ha aiuto Genoveva a tentare l’aborto. Già tenuto sotto ricatto dalla Salmeron, il nipote di Bellita l’aveva messa in contatto con una donna che l’avrebbe aiutata ad abortire. Intanto, David si fa aiutare dal giornalista Jorge Gaztelu, in modo che finisca sul giornale il piano che Aurelio ha messo in atto su Acacias. Nel frattempo, Azucena confessa a Valeria di essere interessata a Guillermo.

Genoveva consegna un messaggio a Valeria, per farle sapere che suo marito Rodrigo è stato rapito da Aurelio. Lolita becca Felipe e Dori baciarsi e non la prende molto bene. La nuora di Ramon non si fida molto dell’infermiera, che in effetti sta nascondendo un segreto!

Anticipazioni Un altro domani: Julia non è incinta!

Victor ha notato lo strano comportamento di Carmen e non sa più come agire. Il ragazzo si confida con Patricia, la quale gli promette che parlerà con lei. Durante la festa al Rio Club, Angel finge di essersi di nuovo fidanzato con Alicia per sviare i sospetti. Ovviamente, a sostenerlo c’è Ines.

Nel presente, Sergio è pentito per come si è comportato e chiede a Julia un’altra possibilità. La giovane, però, non vuole più sapere niente di lui. Dopo aver chiuso con Tirso e aver parlato con Diana, decide di parlare con l’ex fidanzato. Invece, Cloe è sempre più convinta che il suo futuro sia a Madrid, dove potrà ritrovare Dani. Maria cerca di sostenerla, ma non riesce ancora a dirle come stanno davvero le cose.

Nel corso della puntata, Julia e Sergio decidono di ritrovare insieme la serenità per il bene del loro bambino. Ed ecco che il ginecologo fa sapere loro che in realtà, Julia non è incinta.

Terra Amara anticipazioni: il compleanno di Zuleya

Hunkar costringe Sermin a scusarsi con Gulten, per le false accuse che aveva mosso sul suo conto. E mentre Veli riceve una convocazione presso Akif il cieco, Ylmaz a ritorno a casa, ma non da solo. Con lui ci sono Nazire, il figlio e anche Melek. Hunkar vorrebbe fissare per Saniye un incontro con il ginecologo e qui la situazione si fa critica. Infatti, la donna non ha raccontato tutta la verità sulla sua gravidanza, ovvero che ha scoperto di non essere incinta.

Arriva il compleanno di Zuleya e Yilmaz ricorda alcuni momenti del passato. Demir vuole sorprendere sua moglie in questa giornata speciale, tanto che le regala un’auto di colore rosso.