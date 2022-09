Beautiful, Una Vita, Terra amara: Anticipazioni 16 settembre 2022

Beautiful, Una Vita, Un altro domani e Terra amara anticipazioni: nelle nuove puntate, in onda da domani, il pubblico di Canale 5 assisterà a importanti svolte. Il video della puntata di oggi in streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity da stasera. Inoltre, tutte le mattine vanno in onda le repliche delle soap opera su La 5.

Beautiful anticipazioni: Quinn con le spalle al muro

Soddisfatta per come è riuscita a smascherare Quinn, Brooke chiede a Eric come sta procedendo il divorzio. Intanto, Ridge è felice che suo padre abbia perdonato Carter, sebbene sia ancora molto deluso dal suo comportamento. A chiedere spiegazioni alla Fuller ci pensa Wyatt. Quest’ultimo si domanda come la madre abbia potuto distruggere così il suo matrimonio. Quinn spiega sia a lui che a Florence che la relazione con Carter ha decisamente deluso e ferito Eric.

Una Vita anticipazioni: il piano di David fallisce

David rivela a Valeria di aver parlato alla stampa del rapimento di Rodrigo, così da poter fermare i loschi piani di Aurelio. Ma ecco che il Quesada dimostra ancora una volta di avere un asso nella manica. Corrompe il giornalista Gaztelu, chiedendogli di tacere sulla questione di Rodrigo.

Un altro domani anticipazioni: Julia e Sergio di nuovo vicini

Nel presente Julia decide di perdonare Sergio. I due vorrebbero seguire insieme la gravidanza, ma Diana pretende che le cose vengano fatte a modo suo. Le anticipazioni di Un altro domani fanno sapere, però, che in realtà Julia scopre di non essere incinta. Nel passato, Carmen è stata licenziata. Patricia, grazie all’intervento di Angel, propone alla ragazza di tornare al suo posto di lavoro.

Terra Amara anticipazioni: Zuleya scopre il segreto di Gulten su Yilmaz

Zuleya e Sermin fanno un giro in macchina, ma qualcosa va storto. Infatti, l’auto va in panne e corre in loro soccorso Ylmaz, il quale la ripara. Sermin racconta tutto a Hunkar, cambiando però alcuni dettagli in modo che lei dubiti della fedeltà di Zuleyha nei confronti di Demir. La protagonista non sopporta più il comportamento di suo marito, il quale sembra considerarla solo come un oggetto da sfoggiare in pubblico.

Gaffur e Saniye sono stati cacciati dalla villa, ma hanno finalmente la possibilità di tornare. Demir questo non lo sa. Nel frattempo, Zuleyha scopre che Gulten non ha mai inviato le sue lettere a Yilmaz, quando quest’ultimo si trovava in prigione. A questo punto, decide di rinnegarla come sua amica.