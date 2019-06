Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cambia la programmazione delle soap

Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cambio programmazione per le tre soap

Il pubblico di Canale 5 segue ogni giorno le tre soap, in ordine, Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Ebbene la programmazione cambierà nuovamente dai prossimi giorni. In quest’ultima settimana hanno intrattenuto i telespettatori, con più episodi, i personaggi di Acacias. Infatti, la soap spagnola è andata in onda dalle ore 14.15 alle 16.10. Questo cambiamento è avvenuto dopo la conclusione di Uomini e Donne, che ha lasciato il posto proprio a Una Vita. Ora la programmazione è destinata a cambiare nuovamente tutto. I vicini di Acacias 38 ci terranno compagnia meno tempo e torneranno in onda come prima: dalle ore 14.15 alle ore 14.45. Subito dopo si piazzerà la nuova soap turca Bitter Swett, con Ozge Gurel. Per quanto riguarda Beautiful e Il Segreto, gli orari restano invariati, fatta eccezione per il fine settimana. Per sabato e domenica, la Mediaset ha scelto di fare un altro piccolo cambiamento. Ma non solo, anche il serale varierà.

Le tre soap Beautiful, Una Vita, Il Segreto non andranno più in onda sabato e domenica su Canale 5, cambia anche il serale

Qualche piccolo cambiamento per Acacias, che torna al suo solito orario, ma anche altre modifiche nel palinsesto estivo della Mediaset. Su Canale 5, nessuna delle tre soap andrà più in onda di sabato e domenica. In questi mesi, il pubblico era abituato a guardare sul piccolo schermo le tre soap sette giorni su sette. Ora il fine settimana Canale 5 non ospiterà più la soap americana e le due spagnole. Sabato, però, sarà possibile assistere alle vicende legate ad Acacias e a Puente Viejo su Rete 4, in prima serata. Infatti, vi anticipiamo che il serale di martedì slitterà alla serata di sabato. Questi sono i cambiamenti che la Mediaset ha scelto di fare nella programmazione delle soap.

Beautiful, Una Vita, Il Segreto: la programmazione estiva delle soap

Beautiful dalle ore 13.40, Una Vita dalle 14.10, Bitter Sweet dalle 14.45 e Il Segreto dalle 15.30 alle 17.10. Solo lunedì 10 giugno, Puente Viejo andrà in onda alle 15.40 per dare spazio all’ultimo daytime del Grande Fratello. Questa è la nuova programmazione estiva per le soap e, al momento, sembra essere definitiva.