Beautiful, Una Vita e Il Segreto nuovi palinsesti: in onda anche sabato

Beautiful, Una Vita e Il Segreto nuova programmazione: le soap andranno in onda anche il sabato

Nuova programmazione per Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Le tre soap tornano in onda anche il sabato. Ormai da qualche mese le telenovele stanno vengono trasmesse da lunedì a venerdì. Nel pomeriggio, pure il sabato, le soap intratterranno il pubblico di Canale 5. I palinsesti televisivi, da partire dalla prossima settimana, cambieranno. Questi cambiamenti riguardando, appunto, anche i protagonisti di Los Angeles, Acacias e Puente Viejo. Scendendo nel dettaglio, questa nuova programmazione prenderà inizio da sabato 14 settembre. Esattamente dopo la fine dell’estate e con l’inizio dell’autunno, le tre soap sono pronte a intrattenere i loro telespettatori tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per la domenica. Ricordiamo che Una Vita, fino ad ora, è andata in onda anche di sabato, ma in prima serata su Rete 4. Ora le vicende riguardanti i personaggi di Acacias 38 verranno spostate nel primo pomeriggio, subito dopo la puntata di Beautiful e prima dell’episodio de Il Segreto.

Beautiful, Una Vita e Il Segreto tornano in onda anche di sabato: gli orari della prossima settimana

A partire dal 14 settembre, la programmazione televisiva su Canale 5 cambierà. Le tre soap non andranno in onda solo da lunedì a venerdì, ma anche nel primo pomeriggio di sabato. Scendendo nel dettaglio, le vicende riguardanti i Forrester, gli Spencer e i Logan intratterranno i telespettatori dalle 13.55 fino alle 14.20, quando prenderà inizio la puntata sui personaggi di Acacias. Quest’ultimo cederanno poi la parola ai protagonisti di Puente Viejo, che andranno in onda fino alle 16.20, orario in cui prende inizio la puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Si tratta di una notizia che non potrà non far piacere al pubblico di Canale 5, che segue con passione le tre soap opera.

Canale 5, nuova programmazione: Bitter Sweet ultime puntate, poi inizierà Uomini e Donne

La nuova programmazione non potrà non rendere felici i fan delle due soap opera spagnole e di quella americana. Ma attenzione, poiché nelle prossime settimane ci saranno ulteriori variazioni. In particolare, dovranno stare attenti i telespettatori che seguono Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, di cui dal 9 al 13 settembre andranno in onda le ultime puntate. La soap turca lascerà poi spazio al programma Uomini e Donne.