Beautiful, Una Vita e Il Segreto: nuova programmazione natalizia

Beautiful, Una Vita e Il Segreto: la nuova programmazione nel periodo natalizio

Nuova programmazione natalizia per Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Le tre soap subiscono grandi cambiamenti in queste settimane, fino al 7 gennaio 2019. Da domenica 22 dicembre, nel pomeriggio, non assisteremo più alle vicende legate ai protagonisti di Los Angeles, Acacias e Puente Viejo. Il pubblico di Canale 5 dovrà fare a meno delle tre soap in queste settimane, in quanto viene dato spazio a film e programmi dedicati al Natale. Sono tante le persone che decidono di spostarsi per le feste natalizie e che non possono dunque seguire le loro amate soap e proprio per tale motivo il palinsesto subisce dei cambiamenti. Nel dettaglio, vedremo Beautiful subire un vero e proprio stop. Da domenica 22 dicembre a lunedì 6 gennaio, la nota soap americana non andrà in onda nessun giorno. Dunque, scopriremo il futuro di Steffy, Hope e di tutti gli altri protagonisti solo dopo le feste di Natale. Precisamente, torneranno a farci compagnia dal prossimo 7 gennaio 2019.

Beautiful stubisce un vero e proprio stop, per Una Vita e Il Segreto qualche cambiamento

E mentre Beautiful subisce un grande stop in queste settimane, Una Vita si ritrova semplicemente spostato di orario. Saranno gli abitanti di Acacias a prendere il posto dei protagonisti di Los Angeles. Infatti, da lunedì 23 dicembre la soap spagnola andrà in onda dalle ore 13.40 alle ore 14.10. Dopo di che, verrà trasmesso un film dedicato alla festività natalizia. Il Segreto, invece, non subisce grandi variazioni. Infatti, gli abitanti di Puente Viejo continueranno a tenerci compagnia dalle ore 16.10 alle ore 16.45. Ma, attenzione, le due soap spagnole subiscono comunque alcuni stop. Durante determinate giornate, nessuna delle due andranno in onda: domenica 22 dicembre, mercoledì 25 dicembre e giovedì 26 dicembre 2019.

Beautiful torna in onda il prossimo anno: nuovi colpi di scena

Le due soap spagnole continueranno, dunque, a tenerci compagnia anche in queste settimane, sebbene subiscano anche loro delle importanti variazioni. Il pubblico di Canale 5 dovrà attendere un po’ di tempo per scoprire cosa accade a Hope e Steffy, le due grandi protagoniste della soap americana. Ricordiamo che, al momento, la prima sta vivendo un momento davvero difficile, poiché convinta che sua figlia sia morta, mentre la Forrester è pronta ad adottare una sorellina per la sua Kelly!